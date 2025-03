Amsterdamis sai pussitamises viga viis inimest

Hollandi pealinnas Amsterdamis sai neljapäeval pussitamises haavata viis inimest, politsei sõnul on kahtlusalune vahi all.

Polisei piiras sisse sündmuskoha kesklinnas asuva Dami väljaku lähedal.

"Meil ei ole praegu teavet pussitamise põhjuse või motiivide kohta. See on osa meie uurimisest," ütles politsei oma avalduses.

AFP reporter ütles sündmuskohal, et vigastatuid on evakueeritud, kuid korrakaitsjaid on piirkonnas endiselt palju ja kohal on ka kiirabi.

Vigastatute seisundi kohta seni teave puudub. Kohaliku uudisteagentuuri ANP piltidel on näha, kuidas kanderaamil olevat inimest kiirabiautosse viiakse.

Kohaliku meedia andmetel lahkus Amsterdami linnapea Femke Halsema rünnakust teada saades istungilt raekojas.

Politsei kutsus kõiki, kellel on juhtunust pilte, üles neid tõendusmaterjalina üles laadima. Samuti kutsusid nad inimesi üles vältima piirkonda ja laskma neil viia läbi oma uurimist.