Vene lennuväebaas Engelsis langes Ukraina uue rünnaku alla

Venemaal Engelsi linnas, kus asub lennubaas, toimusid taas plahvatused. Enne seda hoiatas Saraatovi oblasti kuberner elanikke võimaliku droonirünnaku eest ning kohalikud meediakanalid kirjutasid õhuhäire sireeni aktiveerimisest, teatas Ukraina uudisteväljaanne UNN reede varahommikul.

Hetkel puudub ametlik teave löögi ulatuse ja võimalike kahjude kohta, lisas UNN.

Plavatustest Engelsis teatasid ka mitmed sotsiaalmeediakanalid.

Ukrainian drone strikes hit Engels in Saratov Oblast of Russia, where Engels-2 Air Base of the Russian Long-Range Aviation is located.



Engels is situated approx. 500km from the border with Ukraine. pic.twitter.com/4cqDyJqnBX — Status-6 (Military & Conflict News) (BlueSky too) (@Archer83Able) March 28, 2025

Üks ühismeediakanalis X rünnakust teatanud allikas märkis, et seekord ei pruukinud droonide sihtmärgiks olla Engelsi lennuväli, vaid sealne naftarafineerimistehas.

Developments from Engels in Russia.

Air defence can be heard as drones headed over the city. Russians say four drones were shot down, they think they were heading to the oil refinery, not the airfield. pic.twitter.com/lkx4Yh2cA7 — Tim White (@TWMCLtd) March 28, 2025

Eelmine suurem rünnak Engelsile toimus 20. märtsil, kui linna ja lennuvälja tabas kümneid Ukraina droone. Seejärel teatasid kohalikud võimud lennuväljal puhkenud tulekahjust ja veebis ilmusid ka videokaadrid ulatuslikust põlengust.

Neljapäeval teatas Ukraina peastaap, et 20. märtsil toimus edukas droonirünnak Vene lennubaasi vastu, milles satelliidiinfo kohaselt hävis laskemoonaladu ja sellega koos vähemalt 96 tiibraketti.

Sõjaväelennuväli Engels-2 on Vene strateegiliste pommitajate baas, mis asub Saraatovist 14 kilomeetrit (8,7 miili) idas Engelis linna kõrval. Seal on Vene relvajõud hoidnud strateegilisi pommitajaid Tu-160 ja Tu-95MS, mida nad on kasutanud Ukraina-vastaste raketirünnakute korraldamiseks.

Baerbock teatas Saksamaa uutest relvatarnetest Ukrainale

Saksamaa tarnib peagi Ukrainale uued relvapartiid, et aidata riigil end Venemaa edasiste rünnakute eest kaitsta, teatas neljapäeval Saksamaa välisminister Annalena Baerbock.

Baerbock ütles Berliinis peetud ühisel pressikonverentsil Eesti välisministri Margus Tsahknaga, et lähikuudel varustab Saksamaa Ukrainat täiendavate õhutõrjesüsteemide, juhitavate rakettide, droonide ja radaritega.

Välisminister rõhutas, et tõeline rahu ei saavuta alistumise kaudu.

Baerbock märkis ühtlasi, et need, kes survestavad Ukrainat järeleandmisi tegema, sillutavad teed edasisele eskaleerumisele.

Saksa välisministri hinnangul ei tähistaks relvarahu Vene režiimiliidri Vladimir Putini tingimustel sõja lõppu, vaid oleks pigem uue pealetungi eelmäng.

Baerbock kirjeldas Saksamaa vastust Putini sõjale, kui vormelit rahu jõu kaudu, mis saavutatakse Euroopa ühtsuse ja sihikindlusega.

Baerbock rõhutas ka, et Euroopa sanktsioonid jäävad kehtima kuni püsiva rahu saavutamiseni.

Saksa välisminister tervitas samuti Euroopa Komisjoni ettepanekut Euroopa kaitsetööstuse tugevdamiseks ja nimetades seda oluliseks signaaliks. Poliitik väljendas veendumust, et Euroopa kaitseväe loomine on vaid aja küsimus. Baerbocki sõnul ei tähenda see algatus ainult paremini koordineeritud ja tugevdatud relvastust, vaid ka Euroopa poliitilise tegutsemisvõime tagamist.

Saksa välisminister rõhutas, et kui üksikud Euroopa Liidu liikmesriigid blokeerivad kaitsealgatusi, lükkavad Ukrainaga liitumiskõnelusi edasi või pidurdavad sanktsioonipakette, siis näitab see tungivat vajadust reformida ühenduse otsustusprotsessi. Baerbock kutsus üles minema üle kvalifitseeritud häälteenamusele, et suurendada Eurooopa Liidu tegutsemisvõimet ja tugevdada kollektiivset julgeolekut.

Tsahkna kohtus neljapäeval Berliinis Saksamaa välisministri Baerbockiga, et arutada edasisi samme Ukraina toetamisel, sõja hinna tõstmist Venemaale ja Euroopa kaitsevõime tugevdamist. Samuti andis välisminister Tsahkna oma Saksa kolleegile üle välisministeeriumi I klassi teeneteristi.