Toidukaupade müügimaht vähenes veebruaris viis protsenti

Statistikaameti analüütik Johanna Linda Pihlak ütles, et aastases võrdluses suurenes mootorikütuse jaemüügiga tegelevate ettevõtete müügimaht 21 ja tööstuskaupade kaupluste müügimaht kuus protsenti. Toidukaupade kaupluste müügimaht vähenes aga viis protsenti. Maxima müügi- ja turundusosakonna juht Jaanika Terasmaa ütles Madis Hindrele, et tarbija ostukorv on jäänud väiksemaks ja pooled ostetud kaupadest on soodushinnaga kampaaniatooted.