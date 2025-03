Koalitsioon tahab riigikogu komisjonide esimehed valida aprilli keskpaigaks

Valitsus pidas uues koosseisus reedel esimese istungi ja ministrikohad on jagatud. Nüüd on muutuste aeg jõudnud parlamenti, kus kohtade jagamine seoses uue võimuliidu tulekuga on alles algamas. Kahes komisjonis on ka uued esimehed juba valitud. Koalitsioonis kokku lepitu järgi juhivad Reformierakonna liikmed seitset komisjoni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Esimehe valimised seisavad ees sotsiaalkomisjonis. Samuti ka õiguskomisjonis ja kultuurikomisjonis, mida hetkel juhivad sotsiaaldemokraadid.

Eesti 200 liikmete juhtida jääb neli komisjoni. Majanduskomisjoni esimees on praegu veel sotsiaaldemokraat. Sotsidest komisjoni esimehed tagasi ei astu.

"Ei. Inimesed saavad väga hästi hakkama tegelikult komisjoni juhtimisega. Ainukene põhjus, et see, et koalitsiooni ja opositsiooni suhe on muutunud," ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets.

Koalitsioonil on võimalik komisjonide esimehed tagasi kutsuda. "See enamus, - ma usun, et me suudame selle tagada, et komisjoni esimehed reeglite päraselt saavad kõikides komisjonised nagu kokku lepitud ka valitud," ütles Reformierakonna fraktsiooni esimees Õnne Pillak.

Helir-Valdor Seeder Isamaast ütleb, et koalitsiooni napp ülekaal tähendab seda, et komisjonis ülekaalu saamiseks hakkab koalitsioon liikmeid vajaduse järgi ümber tõstma.

Õnne Pillaku sõnul on riigikogu liikmel küll õigus vahetada komisjoni, kuid sage liikumine pole mõistlik ning pigem oleks vaja otsida koostöövõimalusi opositsiooniga. Komisjonide aseesimeeste kohad kuuluvad opositsioonile. Sotsidel pole neile lootust, ütleb Lauri Läänemets.

"Hetkeseisuga me ei tea, et me ühtegi saaks. Las ta olla. Sisulist tööd ta ei mõjuta, ta on pigem märgiline," sõnas Läänemets.

Kui Läänemetsa sõnul on üksteist leidmas kunagine Isamaa, Keskerakonna ja EKRE koalitsioon, siis Helir-Valdor Seeder ütleb, et opositsioon on killustunud nelja erakonna ja sõltumatute saadikute vahel ja kohtade jagamine keeruline.

"Mina ei näe küll praegu sellist tahet kõigil neljal fraktsioonil ja kõigil neil sõltumatutel saadikutel istuda maha, kokku leppida ja harutada see pundar lahti ja paigutada mingi valemi või ülevälja kokkuleppe alusel kohad ümber," ütles Seeder.

Komisjoni esimeestel on suuremad kohustused ja kõrgem palk. Riigikogu lihtliikme palk on alates 1. aprillist veidi suurem kui 6300 eurot. Komisjoni esimehe palk on sellest 2000 eurot suurem ja komisjoni aseesimees saab lihtliikmest umbes 1000 eurot rohkem.