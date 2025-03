Vene droonirünnakus Ukrainas Dnipros hukkus neli inimest

Oluline 29. märtsil kell 7.00:

Dnipro droonirünnakus oli neli hukkunut

Dnipropetrovski piirkonna kuberner Serhi Lõsak ütles, et kolm haavatut 19-st on kriitilises seisundis.

Linna sihtis üle 20 drooni, kuid enamik neist tulistati alla. Kohalike võimude teatel sai rünnaku käigus kannatada mitu kõrghoonet. Esimesed reageerijad on saadetud rünnakupaika.

Dnipro, Ukraina suuruselt neljas linn, on olnud täiemahulise sõja ajal peamine logistika- ja humanitaarkeskus. Linn on olnud Venemaa intensiivistunud rünnakute sagedane sihtmärk.

Ukraina on juba nõustunud USA väljapakutud täieliku 30-päevase relvarahuga, öeldes 11. märtsil, et Kiiev on valmis sellise sammu astuma, kui ka Venemaa tingimustega nõustub. Seni on Venemaa keeldunud.

IMF kiitis heaks väljamakse Ukrainale

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) juhatus kiitis heaks 400 miljoni dollari (umbes 370 miljoni euro) suuruse raha väljamaksmise Ukrainale laiendatud fondi (EFF) kaudu, teatas IMF reedel.

Need vahendid kujutavad endast EKFi programmi viimast osa, mis annab Kiievile nelja aasta jooksul 15,6 miljardi dollari suuruse eelarvetoetuse. Täiendava 400 miljoni dollari suuruse rahastamisega on programm nüüdseks Ukrainale rahastanud 10,1 miljardit dollarit.

IMF kiitis heaks 400 miljoni dollari suuruse osamakse pärast EKFi lepingu seitsmenda läbivaatamise lõpetamist.

"Venemaa sõda Ukrainas kannab Ukrainale jätkuvalt laastavat sotsiaalset ja majanduslikku kahju," ütles IMFi tegevdirektor Kristalina Georgieva pressiteates.