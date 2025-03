Sukeldujatel õnnestus Leedu sohu uppunud soomuki külge kaabel kinnitada

USA mereväe tuukrid jõudsid pühapäeval soomukini.

"Operatsioonis tehti oluline samm edasi – uppunud soomuki külge kinnitati esimene kaabel," teatas Leedu relvajõudude juhataja Raimundas Vaikšnoras. "Ühest kaablist ei piisa, vaja on kahte, aga esimene kaabel tähendab, et me ei ole enam ummikus," lisas ta.

"Kaabli kinnitamine nõudis sukeldujatelt mitu tundi tööd pilkases pimeduses vee all. Järgmine vajab vähemalt nii palju ja võib-olla isegi rohkem, kuid me näeme operatsiooni selget edenemist," märkis Vaikšnoras.

Laupäeval sukeldujad soomukini ei jõudnud

Leedus õppuste käigus sohu uppunud soomukit ja selle meeskonda otsivad USA mereväe tuukrid sukeldusid esimest korda laupäeva hilisõhtul, kuid siis nad ei jõudnud soomusmasinani.

"Soomuk on arvatavasti umbes nelja meetri sügavusel ja kaetud kahe meetri paksuse mudakihiga. Vee pumpamine ja muda eemaldamine jätkuvad öösel ning sukeldumistööd jätkuvad homme hommikul," teatas USA relvajõudude Euroopa ja Aafrika regiooni staap sotsiaalmeedias avaldatud postituses.

Leedu rahvusringhäälingu LRT ajakirjanik Milda Vilikanskytė teatas laupäeva õhtul sündmuskohalt Leedu televisiooni otsesaates, et terve päev tegeleti sellega, et luua tingimused sukeldujate vee alla minekuks ja soomukini jõudmiseks. Ta märkis, et sukeldumine peaks toimuma keskööl.

"Ameerika üksuste käsutuses olevad seadmed võimaldavad sukelduda ka häguses vees, mudases keskkonnas. See on suurim probleem - muda välja pumbata ja vee selginemist saavutada on endiselt raske," kommenteeris Vilikanskytė.

Kuigi piirkond on keeruline, tõid sündmuskohal töötavad talitused ajakirjaniku sõnul positiivsena välja ilma: pole miinuskraade ega ka vihma, mistõttu on töö vähemalt selles osas lihtsam.

Päästeoperatsiooni Leedu poole juht kolonelleitnant Aušrius Buikus ütles laupäeva õhtul ajakirjanikele, et päästetööd muudab keeruliseks see, et mudane vesi ei võimalda USA soomuki täpset asukohta kindlaks teha.

Teisipäeva õhtul teatati, et Pabradė polügooni ümbruses toimunud õppusel jäi kadunuks neli USA sõdurit ja päästeotstarbeline roomiksõiduk M88. Kolmapäeval alustasid Leedu võimud päästeoperatsiooni pärast seda, kui leiti, et soomuk on sohu vajunud.

Uppumiskoht asub Pabrade polügooni lähistel, umbes kümne kilomeetri kaugusel Valgevene piirist. Kadunud sõdureid otsivad nii Leedu kui ka USA ja Poola sõjaväelased.