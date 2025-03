Sõja 1131. päev: Zelenski näeb võimalust vältida okupantide tungimist Sumõ ja Harkivi oblastisse

Ukraina üksused hoiavad aktiivsust, et mitte võimaldada Vene vägedel tungida Sumõ ja Harkivi oblastisse, ütles president Volodõmõr Zelenski. Venemaa relvajõud on kaotanud Ukrainas märtsikuu jooksul juba rekordiliselt palju suurtükke, selgub statistikast. Ukraina partisanid hävitasid Venemaa poolt okupeeritud Hersoni oblastis elektroonilise sõjapidamise süsteemi, teatas Ukraina sõjaväeluure pühapäeval.

Oluline Ukraina sõjas pühapäeval, 30. märtsil kell 18.17:

- Ukraina vägi hävitas Harkivi oblastis vaenlase silla üle Oskoli jõe;

- Ukraina luure: partisanid hävitasid okupeeritud Hersoni oblastis elektroonilise sõjapidamise süsteemi;

- Zelenski: enda aktiivsusega hoiame ära okupantide tungimise Sumõ ja Harkivi oblastisse;

- Vene suurtükiväe kaotused oli märtsis sõja kõige suuremad;

- Ukraina registreeris viimase ööpäeva jooksul 223 sõjalist kokkupõrget;

- Ukraina väed tabasid viit Vene vägede koondumisala;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1510 sõdurit.

Ukraina vägi hävitas Harkivi oblastis vaenlase silla üle Oskoli jõe

Ukraina vägi hävitas Harkivi oblastis Dvoritšna piirkonnas silla, mille Vene üksused olid rajanud üle Oskoli jõe varustusteede parandamiseks, edastas pühapäeval uudisteportaal Ukrinform.

"Vene sõjavägi ei loobu katsetest rajada jõeületus Dvoritšna piirkonnas, et toimetada varustust Oskoli jõe läänekaldale," ütles operatiiv-strateegiline väerühm Hortõtsja viitega Kupjanski operatiivsuunale.

"Paigaldati raske mehhaniseeritud sild. Ukraina vägi hävitas selle taristu edukalt."

Ukraina luure: partisanid hävitasid okupeeritud Hersoni oblastis elektroonilise sõjapidamise süsteemi

Ukraina partisanid hävitasid Venemaa poolt okupeeritud Hersoni oblastis elektroonilise sõjapidamise süsteemi, teatas Ukraina sõjaväeluure pühapäeval.

Ukraina sõjaväeluure veebis avaldatud videos on näha, kuidas anonüümne partisan 29. märtsi öösel kallas bensiiniga üle sõiduki, mille peal süsteem asus, süütas selle ja põgenes seejärel sündmuskohalt.

Vene okupandid kasutavad selliseid elektroonilisi sõjapidamise süsteeme raadioside mahasurumiseks ja elektroonilise luure läbiviimiseks. Sellise süsteemi kaotamine nõrgestab oluliselt agressori armee võimekust, kirjutas Ukraina sõjaväeluure.

Ukraina lõunaosas asuva Hersoni oblasti okupeerisid Vene väed täiemahulise sõja alguses. Ukraina relvajõudude poolt 2022. aasta sügisel alustatud vastupealetung viis piirkonna pealinna vabastamiseni.

Vene väed suruti tagasi Dnipro jõe idakaldale. Oma praeguselt positsioonilt jätkavad Vene väed regulaarselt rünnakuid Ukraina kontrolli all oleva Hersoni oblasti osa vastu, tappes tsiviilelanikke ja hävitades infrastruktuuri.

Zelenski: enda aktiivsusega hoiame ära okupantide tungimise Sumõ ja Harkivi oblastisse

Ukraina üksused hoiavad aktiivsust, et mitte võimaldada Vene vägedel tungida Sumõ ja Harkivi oblastisse, ütles president Volodõmõr Zelenski.

"Rääkisin täna ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõiga olukorrast meie rindel, ka nendes piirkondades, kus meie väed Venemaa territooriumil tegutsevad. Oleme jätkuvalt aktiivsed, mis ei luba okupandil siseneda meie Sumõ ja Harkivi oblasti territooriumile. Tänan kõiki meie üksusi vastupidavuse eest - kõiki Kurski oblastist kuni lõunasuunani," ütles Zelenski oma laupäevaõhtuses videosõnumis.

President märkis eriliselt ära 225. eraldiseisvat ründepolku ja 47. eraldiseisva mehhaniseeritud brigaadi sõdureid nende tegutsemise eest rindel. Samuti tõi ta esile erioperatsioonide väejuhatuse sõdureid nende väga tõhusa tegevuse eest vaenlase hävitamisel. Samuti 35. eraldiseisvat merejalaväebrigaadi tulemuslikkuse eest lahingutes Pokrovski suunal.

Vene suurtükiväe kaotused oli märtsis sõja kõige suuremad

Venemaa relvajõud on kaotanud Ukrainas märtsikuu jooksul juba rekordiliselt palju suurtükke, selgub statistikast.

Militaarekspert Aleksandr Kovalenko juhtis tähelepanu sellele, et kuni 29. märtsini on Vene armee hinnanguliselt kaotanud 1543 suurtükki. See on sõja kolme aasta jooksul kõige suurema suurtükkide kaotuse arvuga kuu ning märts ei ole veel läbi, rõhutas Kovalenko.

"Kaks päeva enne kuu lõppu ja absoluutne rekord on juba püstitatud," vahendas väljaanne Dialog.ua eksperdi sõnu.

Ta märkis, et rekordilähedased on Vene relvajõudude kaotused ka autotranspordi osas. Veebruaris kaotasid sissetungijad 3472 autot ja 29. märtsiks on see arv juba 3297. On väga tõenäoline, et järelejäänud märtsi päevadel lüüakse ka see rekord, tõdes ta. Tavapäraselt teatavad Ukraina relvajõud oma igapäevases vaenlase kaotuste ülevaates rohkem kui 100 hävitatud Vene autost.

"Seos suurtükkide ja autotranspordi kaotuste vahel on otsene. See lähtub vajadusest toetada Vene okupatsioonivägede rünnakuoperatsioone suurtükitulega, kui puudub piisav arv soomukeid ja lahingutanke. Samuti on märgata ühe rohkem piiratud laskeulatusega suurtükkide kasutamist [Vene vägedes]," ütles Kovalenko.

Ukraina registreeris viimase ööpäeva jooksul 223 sõjalist kokkupõrget

Ukraina relvajõud registreerisid eelmise ööpäeva jooksul 223 sõjalist kokkupõrget riiki tunginud Vene armee üksustega.

"Vaenlane korraldas eile ühe raketi- ja 91 õhurünnakut lennukitelt Ukraina üksuste ja asulate pihta, ründas meie positsioone ühe raketi ja 153 juhitava pommiga. Lisaks algatas ta üle 6000 tulistamise, millest 184 olid mitmikraketiheitjatest ning kasutas rünnakuteks 2745 kamikaze-drooni," teatas Ukraina peastaap pühapäeval.

Ukraina väed tabasid viit Vene vägede koondumisala

Ukraina kaitsejõud tabasid viimase ööpäeva jooksul viit piirkonda, kuhu okupandid olid koondunud, teatas Ukraina vägede peastaap pühapäeval.

Möödunud 24 tunni jooksul tabasid Ukraina lennu- ja raketiväed ning suurtükiüksused viit piirkonda, kuhu oli koondatud vaenlase isikkoosseis ja tehnika, ning lisaks ühte Vene sissetungijate juhtimispunkti.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1510 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 914 100 (võrdlus eelmise päevaga +1510);

- tankid 10 492 (+14);

- jalaväe lahingumasinad 21 816 (+20);

- suurtükisüsteemid 25 507 (+56);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1347 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1122 (+0);

- lennukid 370 (+0);

- kopterid 335 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 31 345 (+111);

- tiibraketid 3121 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 42 528 (+130);

- eritehnika 3787 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.