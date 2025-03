Hamasi liider nõustus relvarahu ettepanekuga Gazas

"Kaks päeva tagasi saime Egiptuse ja Katari vahendajatelt ettepaneku. Käsitlesime seda positiivselt ja võtsime selle vastu," ütles Khalil al-Hayya televisioonis peetud kõnes.

"Loodame, et (Iisraeli) okupatsioon seda ei õõnesta," ütles Hayya, kes juhib Hamasi läbirääkimismeeskonda kõnelustel, mille eesmärk on kindlustada relvarahu 2023. aasta oktoobris puhkenud Hamasi-Iisraeli sõjas Gazas.

Julgeolekuallikad ütlesid neljapäeval Reutersile, et Egiptus on saanud Iisraelilt positiivseid signaale uue relvarahu ettepaneku kohta, mis hõlmaks üleminekufaasi. Ettepanekus soovitatakse Hamasil vabastada iga nädal viis Iisraeli pantvangi, keda ta seni kinni hoiab, ütlesid allikad.

Iisraeli peaministri büroo teatas, et pidas vastavalt vahendajatelt saadud ettepanekule mitmeid konsultatsioone ja et Iisrael edastas vahendajatele vastuettepaneku olles selle täielikult USA-ga kooskõlastanud.

Reuters küsis peaministri büroolt, kas see on samuti relvarahu ettepanekuga nõustunud, kuid see ei vastanud kohe.

Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu valitsus nõuab Iisraeli ametnikele viitavates meediateadetes 24 elus olevast pantvangist kümne kohest vabastamist. Hamasi 2023. aasta oktoobris korraldatud Iisraeli rünnaku ajal võetud 251 pantvangist on Gazasse jäänu 58, sealhulgas 34, kes Iisraeli sõjaväe väitel on surnud. Hamas on väidetavalt valmis nende surnukehad vabastama.

Vastutasuks peaks Iisrael vabastama sadu palestiinlastest vange.

Iisraeli ja Hamasi vahelise relvarahu esimene etapp jõustus 19. jaanuaril pärast 15 kuud kestnud sõda ja hõlmas lahingute peatamist, osa Hamasi poolt kinni peetud Iisraeli pantvangide vabastamist ja paljude palestiinlastest vangide vabastamist.

Kolmefaasilise kokkuleppe teine ​​etapp peaks keskenduma sellele, et leppida kokku järelejäänud pantvangide vabastamine ja Iisraeli vägede väljaviimine Gazast. Hamasi sõnul peavad kõik ettepanekud võimaldama teise etapi käivitamist, samas kui Iisrael on pakkunud esimese 42-päevase faasi pikendamist.

Vastuseks Iisraeli ja USA üleskutsele Hamas desarmeerida, ütles Hayya, et rühmituse relvastus on punane joon ja et see ei loobu oma relvadest seni, kuni eksisteerib Iisraeli okupatsioon.

Iisrael ja USA on seisukohal, et Hamasile ei tohi jääda sõjajärgses Gazas valitsevat rolli.

Iisraeli sõjalised löögid Gazale jätkusid laupäeval, tappes enklaavis vähemalt 20 palestiinlast, teatasid tervishoiuasutused.

Iisraeli sõjavägi teatas, et on alustanud "maapealset tegevust" Rafah' piirkonnas Jneina naabruses, et laiendada Gaza lõunaosa julgeolekutsooni.