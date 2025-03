20. augusti klubi tähistas 35 aasta möödumist suuna võtmisest iseseisvusele

See kirju koosseisuga ülemnõukogu tegi 20. augusti klubi presidendi Ants Veetõusme sõnul ära suure töö, võttes vastu 149 seadust ja 488 otsust. Olulisim neist on Eesti iseseisvuse taastamise otsus 20. augustil 1991.

20. augusti klubi alustas pühapäevase kogunemisega juba Eesti iseseisvuse taastamise 35. aastapäeva tähistamist.

"Praegu tegelikult on olukord analoogne, sest Ameerika Trumpiga eesotsas – midagi teha ei ole – mõtlevad ainult eelkõige USA huvidele. Ja kõik muu on teisejärguline," sõnas 20. augusti klubi president Ants Veetõusme.

"Nii et meie peame ajama ikka oma asja ja riigikogus, nii olgu ta valitsuses, rahva hulgas, kes me tahame iseseisvaks jääda - siis tulebki oma asja ajada. Ja kuulata küll partnerite sõnumeid, kuid otsustame ikkagi meie, kas me tahame olla iseseisvad või mitte. Ainult partneritele või USA-le loota ei maksa," lausus Veetõusme.