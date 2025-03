Leedus sohu uppunud USA soomuk tõmmati välja

Pühapäeval kella 22 paiku haakisid sukeldujad Pabrade polügoonil sohu vajunud soomuki külge teise trossi, pärast kella 23.00 kinnitati trossid soomukit välja tõmbama hakkavate masinate vintside külge ning umbes kell 2.45 öösel algas tõsteoperatsioon, vahendas Leedu rahvusringhääling LRT.lt. Kell 4.30 lõpetati soomuki väljatõmbamise operatsioon.

"Ankurdamisel kasutati kahte M88 soomukit ja kahte buldooserit, sest vähemast ei piisanud. Hetkel töötavad sündmuskohal USA uurijad ja Leedu sõjaväepolitsei. Rohkem infot hetkeolukorra kohta anda ei saa," ütles kaitseminister Dovilė Šakalienė Leedu raadiole. "Sõdurite kohta infot pole, kuid meil on range kokkulepe, et USA pool teavitab sellest esimesena," lisas ta.

USA sõjaväelased Leedus sohu vajunud soomuki uppumispaigas. Autor/allikas: Leedu relvajõud / LRT.lt

"Hingasime kõik kergendatult, et töö raskeim osa sai tehtud. Operatsiooni esimene, kõige raskem osa," ütles minister.

USA sõjaväe teatel jõudsid mereväe tuukrid sohu uppunud soomuki juurde pühapäeval kahel korral ja kinnitasid mõlema sukeldumise käigus selle külge trossid, mis võimaldas asuda masinat välja tõmbama.

"Nüüd, kui ka teine tross on kinnitatud, saab soomuki kinnitada, et see ei vajuks enam sügavamale sohu," seisab USA Euroopa ja Aafrika väejuhatuse Facebooki lehele pühapäeva õhtul postitatud teates.

USA relvajõudude pressiteenistuse sõnul kinnitatakse soomuki külge haagitud trossid peagi vintside külge ja selle tõstmise protsess saab alata.

"See protsess on eeldatavasti aeganõudev ja vajab märkimisväärseid jõupingutusi, kuna ümbritsev turbamaastik on endiselt keeruline. See aga päästjaid ei heiduta," märkis USA sõjavägi oma ülevaates.

Leedu sõjaväelased teatasid pühapäeva õhtul, et sukeldujad suutsid jõuda Pabrade polügoonil sohu vajunud USA päästeotstarbelise roomiksõidukini M88A2 Hercules ja haakida selle külge ühe terastrossi.

"Alustan peamisest heast uudisest - esimene terastross haagiti uppunud soomuki külge, mis põhimõtteliselt tähendab, et see on valmis edasiseks tegevuseks, milleks oleks väljatõmbamine," ütles Leedu relvajõudude staabiülem kindralleitnant Remigijus Baltrėnas pühapäeval Pabradės ajakirjanikele.

Samas märkis Leedu relvajõudude juhataja Raimundas Vaikšnoras, et ühest trossist soomuki väljatõmbamiseks ei piisa, vaja on kahte trossi. "Aga esimene tross tähendab, et me ei ole enam ummikus," lisas ta. "Trossi kinnitamine nõudis sukeldujatelt mitu tundi tööd pilkases pimeduses vee all. Järgmine vajab vähemalt nii palju ja võib-olla isegi rohkem, kuid me näeme operatsiooni selget edenemist," märkis Vaikšnoras.

Teisipäeva õhtul teatati, et Pabrade polügooni ümbruses toimunud õppusel jäi kadunuks neli USA sõdurit ja päästeotstarbeline roomiksõiduk M88. See avastati kolmapäeval umbes viie meetri sügavuselt soisest piirkonnast. Kas soomukis on ka mõni kadunud sõdur, pole veel selge.

Laiaulatuslikus päästeoperatsioonis osalevad Leedu ja USA sõjaväelased ning Leedu erinevad ametiasutused. Abiks on saabunud ka mitukümmend Poola sõdurit koos päästetehnikaga.

Uppumiskoht asub Pabrade polügooni lähistel, umbes kümne kilomeetri kaugusel Valgevene piirist.