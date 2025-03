Sukeldujad kinnitasid ka teise trossi Leedus sohu vajunud USA soomuki külge

"Nüüd, kui ka teine tross on kinnitatud, saab soomuki kinnitada, et see ei vajuks enam sügavamale sohu," seisab USA Euroopa ja Aafrika väejuhatuse Facebooki lehele postitatud teates.

USA relvajõudude pressiteenistuse sõnul kinnitatakse soomuki külge haagitud trossid peagi tõstevintside külge ja selle tõstmise protsess saab alata. Väidetavalt alustatakse soomuki väljatõmbamist varahommikul, märkis Leedu rahvusringhääling LRT.lt öösel.

"See protsess on eeldatavasti aeganõudev ja vajab märkimisväärseid jõupingutusi, kuna ümbritsev turbamaastik on endiselt keeruline. See aga päästjaid ei heiduta," märkis USA sõjavägi oma ülevaates.

Leedu sõjaväelased teatasid pühapäeva õhtul, et sukeldujad suutsid jõuda Pabradė polügoonil sohu vajunud USA päästeotstarbelise roomiksõidukini M88 ja haakida selle külge ühe terastrossi.

"Alustan peamisest heast uudisest - esimene terastross haagiti uppunud soomuki külge, mis põhimõtteliselt tähendab, et see on valmis edasiseks tegevuseks, milleks oleks väljatõmbamine," ütles Leedu relvajõudude staabiülem kindralleitnant Remigijus Baltrėnas pühapäeval Pabradės ajakirjanikele.

Samas märkis Leedu relvajõudude juhataja Raimundas Vaikšnoras, et ühest trossist soomuki väljatõmbamiseks ei piisa, vaja on kahte trossi. "Aga esimene tross tähendab, et me ei ole enam ummikus," lisas ta. "Trossi kinnitamine nõudis sukeldujatelt mitu tundi tööd pilkases pimeduses vee all. Järgmine vajab vähemalt nii palju ja võib-olla isegi rohkem, kuid me näeme operatsiooni selget edenemist," märkis Vaikšnoras.

Teisipäeva õhtul teatati, et Pabrade polügooni ümbruses toimunud õppusel jäi kadunuks neli USA sõdurit ja päästeotstarbeline roomiksõiduk M88. Kolmapäeval alustasid Leedu võimud päästeoperatsiooni pärast seda, kui leiti, et soomuk on sohu vajunud.

Uppumiskoht asub Pabrade polügooni lähistel, umbes kümne kilomeetri kaugusel Valgevene piirist. Kadunud sõdureid otsivad nii Leedu kui ka USA ja Poola sõjaväelased.