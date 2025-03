Prantsuse kohus mõistis Le Peni pettuses süüdi

Kohtunik ei ole veel karistust Le Penile välja kuulutanud, ta peaks otsuse avaldama esmaspäeva jooksu.

Prokuratuur on esitanud taotluse, et Le Penile määrataks süüdimõistmise korral viieaastane vangistus ja viivitamatult jõustuv viieaastane riigiametis töötamise keeld, olenemata apellatsiooniprotsessist, kasutades niinimetatud ajutist jõustamismeedet. Kohus võivad prokuratuuri taotluse vastu võtta, seda muuta või ka ignoreerida.

Le Penile määratav karistus võib Prantsusmaa poliitika segadusse paisata, kuna paremäärmusliku Rahvuskogu (RN) juht on arvamusküsitluste esinumber enne 2027. aasta presidendivalimisi.

Automaatne viieaastane riigiametis tegutsemise keeld ei laseks Le Penil (56), kes on juba kolm korda presidendiks kandideerinud ja kes on öelnud, et 2027. aasta oleks tema viimane katse riigipeaks püüelda. Oma praeguse parlamendikoha on ta lubanud säilitada kuni volituste lõpuni.

Le Pen, kes kohtusse saabudes ajakirjanikega ei rääkinud, on süüdistanud prokuröre tema poliitilise surma taotlemises, väites, et RN-i võimult hoidmise vandenõu on sarnane USA presidendi Donald Trumpi vastu korraldatud juriidiliste aktsioonidega.

Le Peni, RN-i ja kaht tosinat parteitegelast süüdistati Euroopa Parlamendi vahendite ümbersuunamises Prantsusmaal asuvatele parteitöötajatele. Süüdistatavad ütlesid, et raha kasutati õiguspäraselt ja süüdistused määratlevad liiga kitsalt, mida parlamendiliikme assistent teeb ja teha tohib.

Kohtunik Benedicte de Perthuis aga otsustas: "Selgitati, et kõik need inimesed töötasid tegelikult partei heaks ja et nende (Euroopa Liidu) seadusandja ei olnud neile mingeid ülesandeid andnud."

"Uurimised näitasid ka, et tegemist ei olnud haldusvigadega... vaid omastamisega erakonna kulude vähendamiseks loodud süsteemi raames," lisas kohtunik.