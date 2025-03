Pool miljonit võlgu olev EKRE poliitik kirjutas vara naise ja ema nimele

EKRE saadiku Siim Pohlaku ettevõtetel on riigile maksuvõlgu ligi pool miljonit eurot. Õhtulehe teatel kirjutas poliitik veel 2025. aasta alguses talle kuulunud kinnistud hiljuti oma ema ja elukaaslase nimele.

Suurima maksuvõla all – 240 000 eurot – ägab Pohlaku ettevõte Meedia ja reklaamiteenused OÜ. Ligi 150 000 eurot võlgneb riigile samuti täielikult Pohlakule kuuluv Reklaamiekspert. Veel 50 000 eurot on makse tasumata jätnud tema kolmas ettevõte, Admanager.

Kui veel 2025. aasta alguses kuulus Pohlakule kaks kinnistut, siis jaanuari lõpus kirjutas ta neist esimese oma ema nimele, veebruari lõpus teise aga elukaaslase nimele. Mõlemal puhul seati täpselt samal ajal kinnistu uue omaniku nimele kirjutamisega neile Pohlaku kasuks tähtajatu kasutusõigus ehk ametlikult ei kuulu kumbki enam Pohlakule, aga kuni Pohlaku surmani saab neid vabalt kasutada ainult tema ise.

Pohlak ütles Õhtulehele, et kõik probleemid on ajutised ja põhjustatud probleemidest raamatupidamisega ning et kuu ajaga saavad kõik maksuvõlad klatitud.

Pohlak ei jätnud mainimata ka Eesti rasket majandusolukorda ja lisas, et selles on süüdi valitsus. "Valitsuse poliitika tagajärjel Eesti väikeettevõtlus sõna otseses mõttes sureb välja. Seda on ka äritegevuses näha," põhjendas Pohlak.

Loe pikemalt Õhtulehest.