Eesti 200 otsib kampaaniaga erakonda uusi eksperte

"Eesti 200 on tulnud poliitikasse, et tuua siia uusi inimesi. Meil just tulid riigikokku

Stig Rästa ja Diana Ingerainen – ehk siis uued inimesed on sisenemas poliitikasse jätkuvalt läbi Eesti 200. Soov on tegelikult veel rohkem eksperte poliitika kujundamisse ja elluviimisesse kaasata. Sellepärast on kõik oodatud Eesti 200-ga liituma," rääkis Kõiv.

Kõiv ütles, et algusest peale, aastast 2018, on Eesti 200 olnud idee luua platvorm kus iga uus inimene, kes tunneb, et ta soovib midagi muuta, soovib ehitada tulevikku ja soovib oma ekspertteadmist jagada, saaks tulla ja teha seda.

Kuigi mitmed kõrge profiiliga erakonna liikmed, nagu Tiit Riisalo ja Priit Alamäe on Eesti 200-st viimase aasta jooksul lahkunud, ei tee see Kõivu murelikuks.

"Ega liikmeid tegelikult väga palju ikkagi lahkunud ei ole. Tiit Riisalo ei lahkunud Eesti 200-st sellepärast, et ta ei ole nõus meie väärtustega ja meie programmiga, vaid Riisalo lahkus seetõttu, et üks meediaväljaanne süüdistas teda milleski, mida ta teinud ei ole. Ta tundis, et tema liikmelisus võib-olla kahjustab erakonda," sõnas Kõiv.

Eesti 200 ootab uusi liikmeid eriti seoses sügiseste kohalike omavalitsuste valimistega.

"Meie soov on see, et meie liikmeskond kasvaks. See näitab erakonna elujõulisust, ütleb seda, et erakond on jätkusuutlik ehk siis mida rohkem, seda uhkem. Eesmärk on võimalikult palju uusi inimesi kaasata – eriti kohalike omavalitsuste kontekstis on see aktuaalne," ütles Kõiv.

"Inimesed, kes soovivad oma kodukanti muuta, oma kodukanti paremaks teha, oma kodukandis ehitada ja teha paremini, unistada ja näha pikemat perspektiivi,

on loomulikult väga oodatud meiega kandideerima," lisas Kõiv.

Eesti 200-s on esmaspäevase seisuga 718 liiget. Veidi enam kui aasta eest ehk jaanuaris 2024 oli Eesti 200 liikmeid 918. Ka parlamendivälisel erakonnal Parempoolsed on esmaspäevase seisuga rohkem liikmeid kui Eesti 200-sse ehk Parempoolsetesse on astunud 742 inimest.