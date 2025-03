Põhja-Tallinnas tuli kaevetöödel välja ligi 900 lõhkekeha

Päästeameti demineerijad said eelmise nädala teisipäeval kutse Põhja-Tallinnasse Lahesuu sadamasse, kus kaevetööde käigus tuli maapõuest välja 880 lõhkekeha. Tegemist oli tsaariaegse mereväe moonaga.

Lõhkekehad tulid välja sadamas kaevetööde käigus, kui kopajuht märkas pinnasekuhjas mürsutaolisi esemeid ja teavitas sellest töödejuhatajat. Tema omakorda helistas hädaabinumbrile 112, mispeale sõitsid kohale demineerijad.

Auk kaevati lahti ja kokku tuli maa seest välja 880 tsaariaegset mereväele mõeldud mürsku.

Leidude läbimõõdud ulatusid 75 millimeetrist 152-millimeetriste mürskudeni.

Lõhkekehad koguti kokku ning transporditi Ida-Eesti pommigrupile hävitamiseks, sest Ida-Eestis on sedavõrd suure koguse lõhkekehade hävitamiseks paremad tingimused.

Kevadel, kui alustatakse ehitus- ja kaevetöödega, suureneb ka päästeameti pommigruppide väljakutsete arv. Päästeamet tuletab meelde, et lõhkekehad on väga erineva kuju ja suurusega ning nende olukorda väliste tunnuste põhjal ei ole lihtne hinnata. Päästeameti kinnitusel on ainuõige tegutsemine kahtlase eseme leiu puhul helistada hädaabinumbrile 112.

Leides tundmatu eseme, tuleks sellest kohe teada numbril 112 ja käituda vastavalt saadud juhistele. Ohust tuleb hoiatada ka teisi läheduses olijaid ning kedagi leitud eseme lähedusse lubada ei tohi. Päästeamet rõhutab, et leitud eset ei tohi ise liigutada või transportida, vaid see tuleb jätta leiupaika. Samuti tuleks ese käepäraste vahenditega märgistada ja võimalusel määrata näiteks nutitelefoniga selle koordinaadid.

Päästeameti kinnitusel ei pea inimene kartma karistust, kui sündmusele reageerinud demineerijad tuvastavad, et leitud ese ei ole plahvatusohtlik.