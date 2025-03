Tänavune PISA uuring hindab õppimisvõimet digikeskkonnas

Tänavu osaleb PISA testis rekordarv õpilasi kogu maailmas. 91 riigi seas on Eesti õpilased kõikidest maakondadest esindatud.

"Maksimum, mida me ühest koolist võime võtta, on 52 õpilast. See on Eesti jaoks selline parameeter. Me tihti kuuleme ka seda, et miks te valisite need lapsed, kes ei ole võib-olla kõige tublimad, aga tegelikult see on arvutiprogramm, mis teeb seda valimit," selgitas haridus- ja noorteameti (harno) rahvusvaheliste uuringute juht Gunda Tire.

Kuna viimati nähtus tulemustest, et õpilaste tähelepanu langus on ilmselt seotud pideva nutivahendite kasutamisega, tuleb seekord oma keskendumisvõimet digikeskkonnas testida.

"Meil tuleb täiesti tõehetk. See on tõesti seotud, sest olukord on üsna teadmatu. Kui sul on juhis olemas, siis kas sa püsid, kas sa keskendud. Väga kiiresti tuleb see "ei viitsi" faktor sisse ja selles mõttes ma arvan, et vaatame, kas eesti laps on ennastjuhtiv," rääkis Tire.

Tallinna prantsuse lütseumi 15-aastased noored ütlesid, et ülesanded olid pigem lihtsad, nõudsid loogilist mõtlemist ja olid kohati isegi loovad.

"Meil oli antud tehislik robot, keda me pidime programmeerima mingit ülesannet tegema ja seal oli kindel arv plokke antud, mille me pidime võtma, et robot teeks oma ülesanded ära. Aga alati ei tulnud see arv kokku ja siis pidi teise viisi leidma, et tuleks ikka täpne," kirjeldas lütseumi üheksanda klassi õpilane Emma.

Test keskendub sel korral loodusteadustele.

"Näiteks on ülesandeid keskkonna kohta – millised on näiteks valgusreostus, loodusreostus. Ma ütleks, et on huvitav, kuna samal ajal, kui neid ülesandeid lahendada, mis on põhiliselt loogilise mõtlemise kohta selle antud teksti järgi, tegelikult õpib ka palju uut, mida enne ei teadnud ja kuidas saab ise olla natukene teadlikum," rääkis lütseumi kaheksandas klassis õppiv Loore.

Sama kooli üheksanda klassi õpilane Indrek kinnitas, et PISA ülesanded erinevad koolis tehtavatest. "Tundides on rohkem ühe lahenduskäiguga, aga siin peab leidma tekstist ja vaatama, lugema," ütles ta.

Indreku sõnul PISA testideks koolis eraldi ei valmistutud.

PISA tulemused avalikustatakse järgmisel aastal.