Tartu soovib Emajõe kaldaid rohkem linnaruumiga siduda

Tartu linnaarhitekti Jiri Tintera sõnul tegeldakse Tartus linnaplaneeringu mõttes veel tänagi teises maailmasõjas tekkinud tühimike täitmisega. Suurteks tühimikeks on olnud ka Emajõe kaldad, kus palju aktiivset linnaelu ei ole olnud.

Samuti asuvad Tartu linnas mitmed olulised objektid kesklinnast eemal, kuid väljaarendatud kaldapealsed võiksid inimesi kesklinna tagasi tuua.

"Me nende kallaste arendamisega tahame tuua Emajõe tagasi inimestele. Ja inimestele tegelikult vesi meeldib. Vee-element linnaruumis alati tõmbab inimesi enda juurde. Isegi kui me ei saa vette päris minna, siis me tahame vee lähedal olla. Need esimesed uuenenud kaldad, kus saab istuda, need näitavad, et inimesed võtsid need väga kiiresti omaks, see on see, mida meie inimesed tegelikult ootavad," rääkis Tintera.

Tartu linn soovib lähiaastail arendada Avaturu ja Karlova paadisadama ümbruse Emajõe kallast. Esimese etapina on kavas ehitada kaldapromenaad Tigutorni lähistelt kuni Karlova paadisadamani. Teise etapina valmib Avaturu juurde Sadama kvartal kaldapromenaadi teise osaga. Ehituse esimese etapiga soovitakse valmis saada kahe aasta jooksul.

"Avaturu kvartal, mille nimi on Sadama kvartal, seal on meil tõesti algatamisel detailplaneering, mis tähendab, et see ala muutub täiesti tundmatuseni. Sinna tuleb ka linnale väärikas, linnasüdamele sobiv arendus, kuhu tuleb mitmekesiselt uusi elamuid ja ärisid. Turg jääb suures plaanis samasse asukohta, aga kindlasti tuleb see natuke teistsuguse näoga, kui see täna on," lausus Tartu abilinnapea Elo Kiivet.

Teise arendusena tegeldakse Kvissentali ja kesklinna jõe äärt pidi ühendamisega. Tasku keskust ja Dorpati hotelli haldav Estiko Grupp sooviks lahendust ka Rahu silla ja Avaturu vahelisele alale, mille on hoolimata klassikalisest muusikast hõivanud alkoholi tarbivad seltskonnad.

"Uuendamine sõltub ikkagi väga palju sellest, kuidas linn tuleb kaasa või linn õigemini teeb ära alates Rahu sillast kuni Väiketuru tänavani. Meie ei plaani teha ajutisi lahendusi nagu täna linnal on. Me tahame valguslahendust natuke muuta, meil on plaanis istumiskohti muuta, natuke tahaks rohelust tuua, sest see on hästi kivine piirkond. Muidugi siia mingeid puid väga istutada ei saa, aga natuke looks elu rohkem siia," rääkis Estiko kinnisvara arendusjuht Sven Saar.