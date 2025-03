Teisipäev on kevadine

Teisipäeva öö on Eestis muutliku pilvisusega. Kohati võib veidi vihma sadada ja mitmel pool on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, saartel põhja- ja loodetuul 3 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kraadist +4 kraadini.

Hommik on muutliku pilvisusega ja peamiselt sajuta, kuid paljudes kohtades on udu. Sisealadel on tuul muutlik ja nõrk, saartel ja rannikul puhub loodest ja põhjast 3 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kraadist +4 kraadini.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Ennelõunal on mitmel pool udu. Puhub valdavalt põhja- ja loodetuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 8 kuni 14, Kagu-Eestis kuni 16, tuulepealsel rannikul kuni 5 kraadi.

Kolmapäeval ja neljapäeval sadu pole, kuid mõnel pool on öisel ajal udu. Õhutemperatuur on öösiti 0 kraadist +5 kraadini, päev toob sooja 10 kuni 16, tuulepealsel rannikul kuni 5 kraadi.

Reedel läheb jahedamaks ning pärastlõunal loode poolt saabuv sadu jõuab maapinnale nii vihma kui ka lörtsina. Öösel on sooja 1 kuni 5, päeval 3 kuni 9 kraadi.

Laupäev võib tulla lausa talvine ja õhus keerleb valgeid helbeid.