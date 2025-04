USA lükkas tagasi Putini soovi anda Ukraina ÜRO juhtimise alla

President Donald Trump ei võtnud vastu Putini üleskutset luua Ukrainas ajutine valitsus president Volodõmõr Zelenski asemel, ütles USA välisministeeriumi pressiesindaja esmaspäeval.

"Venemaalt tuli idee ajutise administratsiooni kohta, mida president ei hinnanud," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Tammy Bruce ajakirjanikele pressibriifingul. "Ukraina on... põhiseaduslik demokraatia. Ukraina valitsemise määrab põhiseadus ja Ukraina rahvas," lisas ta.

USA välisministeeriumi kommentaarid tulid vaid päev pärast seda, kui Trump oli öelnud, et ta on nördinud ja väga vihane Putini kinnisidee pärast Zelenski presidendiametist kõrvaldada.

Putin tegi 28. märtsil ettepaneku, et Ukrainas võiks valimiste korraldamiseks moodustada ÜRO ja mitme riigi järelevalve all olev üleminekuadministratsioon, kuid Valge Maja lükkas selle ettepaneku kohe tagasi.

"Oleme pühendunud diplomaatiale, mis on vajalik täieliku relvarahu saavutamiseks ja osapoolte toomiseks läbirääkimiste laua taha lõpliku ja püsiva lahenduse saavutamiseks. President Trump on teinud selgeks, et Venemaa ja Ukraina peavad nüüd üle minema täielikule relvarahule. Midagi selles pole muutunud," ütles pressiesindaja.

Ametlike rahuläbirääkimiste eel kordas Putin oma väidet, et Zelenski on illegitiimne president ja ütles, et tal pole õigust võimalike rahuläbirääkimiste dokumentidele alla kirjutada.

Kuna relvarahuläbirääkimised venivad, ähvardas Trump 31. märtsil taas, et kehtestab Venemaa naftaekspordile teisesed tollimaksud, kui Venemaa president Vladimir Putin Ukraina sõja lõpetamiseks lepet ei sõlmi.

"Ma tahan olla kindel, et ta järgib seda, ja ma arvan, et ta teeb seda. Ma ei taha tema naftale teiseseid tariife kehtestada. Aga ma arvan, teate, see on midagi, mida ma teeksin, kui ma arvan, et ta ei tee oma osa ära," ütles Trump.

Valge Maja pressisekretär Karoline Leavitt ütles esmaspäeval, et Trump on väljendanud rahulolematust nii Venemaa kui ka Ukraina liidri suhtes seoses jõupingutustega relvarahu kehtestamiseks täiemahulises sõjas. Trump väljendas ka oma pettumust seoses tema jätkuvate püüdlustega jõuda Ukrainaga maavarade kokkuleppe sõlmimiseni.

Zelenski ja Starmer koordineerisid jõupingutusi rahu saavutamiseks

Ukraina president Volodõmõr Zelenski vestles esmaspäeval Ühendkuningriigi peaministri Keir Starmeriga, et koordineerida ühiseid jõupingutusi rahu saavutamiseks ja julgeoleku tagamiseks.

"Rääkisin äsja Suurbritannia peaministri Keir Starmeriga. Tänasin teda toetuse eest. Oleme kooskõlastanud oma sammud – ühised sammud, ühine diplomaatia ja meeskondade koostöö rahu saavutamiseks ja julgeoleku tagamiseks," rääkis Zelenski esmaspäeval oma igaõhtuses videopöördumises rahvale.

"Valmistame ette oma sõjaliste esindajate kohtumist sõjaväelaste väljaõppe eesmärgil. Hindame Suurbritannia seisukohta Venemaale surve avaldamisel," lisas Zelenski.

Ukraina riigipea rõhutas, et surve peab olema piisavalt tugev, et takistada venelastel sõda laiendamast.

Zelenski sõnul mõnitab Venemaa nüüd uute droonirünnakute ja pideva jõhkra pommitamisega avalikult partnerite püüdlusi edendada rahu saavutamist.

Venemaa ründas ööl vastu esmaspäeva Ukrainat 131 drooniga, millest 57 lasti alla ja 45 jäi kahju tekitamata kadunuks, teatas Ukraina õhuväe pressiteenistus. Venemaa droonirünnakute tagajärjel said kannatada Sumõ, Donetski, Harkivi, Kiievi ja Žõtomiri oblast.