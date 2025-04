OX2 investeerib Soomes tuuleenergia projektidesse 700 miljonit eurot

Investeering hõlmab kahte tuuleenergia arendusprojekti, pärast valmimist annavad need pargid ligi kaks protsenti Soome praegusest elektritoodangust. Pargid valmivad 2027. ja 2028. aastal, vahendas Helsingin Sanomat.

OX2 pole viimase pooleteise aasta jooksul tuuleenergiasse investeerinud. OX2 tegi oma viimase investeerimisotsuse 2023. aasta lõpus.

Samas ehitusplatsidel pole tuuleparkide rajamise tempo raugenud. Eelmisel aastal valmis Soomes hulk tuulikuid, kokku rajati 1500 megavati eest uusi elektritootmisvõimsuseid. Seda on sama palju kui Olkiluoto kolmanda tuumareaktori toodetud elektrivõimsus.

Sel aastal valmivad veel mitmed projektid, näiteks Lestijärvi piirkonda tuleb OX2-i rajatav tuulepark.

Vahepeal hoidis aga investeeringuid tagasi hinnakasv ja intressimäärade tõus. Tuuleparkide projektid polnud enam automaatselt tulusad ning seetõttu ei tehtud ka ühtegi investeerimisotsust. Olukord tuuleenergia turul on aga taas muutunud.

OX2-i tippjuht Veli-Pekka Alkula tõi välja, et intressimäärad on langenud ning uues keskkonnas on taas võimalik projekte ellu viia.

OX2 investeerib veel ka päikeseenergiasse ja salvestusse. OX2 ise kuulub Rootsi kapitalile, firmal on Soomes umbes sadakond töötajat. Alkula ei osanud hinnata, millist mõju avaldavad uued projektid tööhõivele.

"Kohalikul tasandil on see märkimisväärne, eriti ehitamise faasis," ütles Alkula ajalehele Helsingin Sanomat.

Pigem võib eeldada, et tuuleenergiasse paigutatud raha toob Soome majandusele suuremat kasu, kuna odav elekter meelitab riiki uusi tööstusinvesteeringuid.