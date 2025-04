Märts toidupoes: piimatoodete hind jätkab kasvu

Konjunktuuriinstituudi andmed näitavad, et märtsis kerkis enamiku piimatoodete hind. Nii nagu veebruaris, kallines ka möödunud kuul kõige enam hapukoor: aasta eest maksis see 3,16, nüüd aga 3,83 eurot ehk üle viiendiku võrra rohkem.

Või sai samuti 13 protsenti hinnalisa, väikepakis või kilohind oli möödunud aasta märtsis 12,78 eurot, nüüd aga 14,41 eurot. 11 protsendi võrra kallines aastatagusega võrreldes ka kohvikoor, mille hind oli märtsis 2,74 eurot.

Seitse protsenti kerkis aastaga juustu hind ning kuus protsenti sai hinnalisa tetrapakendis piim, samas kui kilepakis piima hind langes ühe sendi võrra ja maksis eelmisel kuul 66 senti liitrist. Ühtlasi oli kilepiim ainus piimatoode, mille hind aasta jooksul vähenes.

Keefiri hinnale lisandus neli protsenti ja see maksis keskmiselt 1,16 eurot. Kolme protsendi võrra kallines kodujuust.

Kohalike munade hind langes keskmiselt seitsme protsendi võrra, seejuures suurem langus tabas M-suuruses kümnest munakarpi, mis maksis 2,32 eurot ehk 10 protsenti vähem kui 2024. aasta märtsis.

Importmunad läksid samal ajal 11 protsendi võrra kallimaks, ühe karbi eest küsiti 2,66 eurot, samas kui aasta eest sai selle kätte keskmiselt 2,39 euroga.

Kui kõrvutada piimatoodete hindu selle aasta veebruaris ja märtsis, siis on muudatused minimaalsed. Kõige suuremad, veidi alla kaheprotsendilised muutused on tabanud importmunade maksumust.

Lihatoodete hind muutus aasta jooksul vähem. Suitsukarbonaad odavnes viie protsendi võrra, 12,33 euro juurest 11,66 euroni. Keeduvorsti hind langes kolm protsenti 6,69 eurolt 6,50 euroni ning seakarbonaad odavnes ühe protsendi.

Ka kohaliku broileri kilohind tuli aastaga veidi üle ühe protsendi võrra allapoole. Samal ajal kallines importbroiler ligi neli protsenti ja maksis märtsis 4,05 eurot.

Kallinemised jäid lihatoodete puhul maksimaalselt kolme protsendi juurde. Nii kondita sealiha kui ka sea ribiliha kallinesid kolme protsendi võrra ning koduse hakkliha hind tõusis 7,95 eurolt 8,05 euroni ehk veidi üle ühe protsendi.

Kondita veiseliha kilogramm maksis aasta eest 17,40 ja tänavu märtsis 17,65 eurot ehk üle ühe protsendi rohkem.

Kui võrrelda liikumisi kuu lõikes ehk selle aasta veebruarist kuni märtsini, püsis enamiku lihatoodete hind üsna muutumatuna ja ühegi hind ei tõusnud ega langenud rohkem kui ühe protsendi võrra.

Kala hindade muutused olid järsemad

Hoopis äkilisemad muudatused iseloomustasid kalade hinda. Kauplustes kallines kõige enam jahutatud räimerümp, mille eest aasta eest küsiti 4,37, selle aasta märtsis aga 5,04 eurot ehk 15 protsenti rohkem.

Mitme kalaliigi hind poodides langes: jahutatud ahvena sai kätte üheksa protsenti soodsamalt ja kohafilee hind langes 13 protsendi võrra. Ka jahutatud lõhe maksis seitse protsenti vähem ehk keskmiselt küsiti kilogrammi eest möödunud aasta märtsis 13,21, nüüd aga 12,34 eurot. Forellifilee kallines samal perioodil kolme protsendi võrra 16,98 euroni.

Turgudel on kala hind poelettidest erinev ning pole sugugi harv, et ka hinnaliikumised käivad eri suundades. Kõige enam ehk 20 protsendi võrra langes turul võrreldes aastatagusega forellifilee, mis tänavu märtsis maksis 24,07 eurot. Samuti tuli 12 protsenti allapoole lõhefilee hind, jõudes turgudel 23,24 euroni kilo eest.

Ahvenafilee kallines samal perioodil 16 protsendi võrra ja jahutatud räimerümp sai 13 protsenti hinnalisa, makstes 5,7 eurot.

Mitmed köögiviljad on aastaga odavamaks läinud

Köögiviljade seast tegi suurima, lausa 40-protsendilise hinnaralli aastaga peakapsas, kuid kuna see on väga odav toode, siis ei tähenda suur kallinemisprotsent ostjate rahakotile suurt lööki: mullu maksis kapsakilo 40 senti, tänavu aga 56 senti.

Importtomati eest küsisid poed mullu 3,13 eurot, nüüdseks agag 4,27 eurot ja hinnatõusuprotsendiks teeb see 36.

Pikk importkurk on 22 protsenti kallim: selle kilo eest küsisid poed tänavu märtsis 4,49 eurot. Samal ajal on lühikese importkurgi hind 15 protsendi võrra vähenenud ja jõudnud 6,01 euroni. Kohaliku kurgi hind on jäänud samaks kui aasta eest, keskmiselt 5,81 eurot.

Mitmed köögiviljad on aastaga odavamaks läinud. Lahtise porgandi kilogramm maksab 33 protsenti vähem ehk mulluse 72 sendi asemel 48 senti. Mugulsibul on veerandi võrra odavam, makstes praeguseks 80 senti kilo eest.

Kohalike õunte hind on langenud kümne protsendi võrra ja importõunad on kahe protsendi võrra soodsamad kui mullu märtsis.

Teraviljade rindel pole suuri muudatusi aastatagusega võrreldes märgata: näiteks leivakilo maksis toona 2,94 ja nüüd 2,92 eurot, saia hind on tõusnud ühe sendi võrra 2,89 euroni ning nisujahu kilohind on saanud kaks senti lisa, makstes praeguseks 1,18 eurot.

Kaerahelveste hind pole aastaga muutunud.

Kui aga võrrelda selle aasta veebruari ja märtsi hindu, on sai neli protsenti odavamaks läinud, samas kui leib veidi üle protsendi võrra kallinenud.

Suures languses on suhkru hind, mis oli eelmise aasta märtsis 1,34 eurot, kuid praegu saab poest suhkrukilo osta keskmiselt 1,02 euroga ehk 24 protsenti odavamalt. Ka veebruariga võrreldes vähenes suhkru hind veel kolme protsendi võrra.