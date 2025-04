Trump võib teha esimese välisvisiidi Pärsia lahe riikidesse

"Mul on Lähis-Idaga väga head suhted," ütles esmaspäeval Trump. Ta ei täpsustanud, millal ta võib teha oma esimese välisvisiidi, vahendas The Wall Street Journal.

"See võib toimuda järgmisel kuul, ehk natuke hiljem," rääkis Trump. Ta ütles, et saab Saudi Araabia juhi Mohammed bin Salmaniga hästi läbi. Trumpi teatel kavatseb Saudi Araabia investeerida USA-sse ka ligi triljon dollarit.

Valge Maja siiski teatas, et kindlaid tegevusplaane pole veel paika pandud.

"Meil pole veel konkreetset plaani ja me edastame selle informatsiooni, kui see on ametlik," ütles Valge Maja ametnik.

Ka oma esimesel ametiajal külastas Trump kõigepealt kolme religioosset keskust. Ta külastas toona Saudi Araabiat, Iisraeli ja Vatikani.

Naftarikas Lähis-Ida mängib USA välispoliitikas üha suuremat rolli. Saudi Araabias käivad USA ja Venemaa esindajate kõnelused Ukraina relvarahu üle. Saudi Araabia juhib ka OPEC-i naftakartelli ning Trump tahab tootmise suurendamisega naftahinnad alla tuua

Katar on samas vahendanud Iisraeli ja Hamasi relvarahuläbirääkimisi. Katar aitas USA-l tuua Afganistanist tagasi ebaseaduslikult vahistatud ameeriklasi, riigis asub ka suur USA õhuväebaas.

Trump on veel öelnud, et võib külastada ka teisi riike. Veebruaris andis Suurbritannia peaminister Keir Starmer Trumpile üle kuningas Charles III kirja, milles Briti monarh kutsus USA presidenti riigivisiidile.