Arvamusküsitlus: USA tarbijad on aina suuremas mures majanduse tuleviku pärast

Viimaste arvamusküsitluste kohaselt kahaneb tarbijausaldus, suurenenud on perede ja üksikisikute võlakoorem, inimesed muretsevad oma töökohtade pärast ning tarbivad ettevaatlikumalt. Ekspertide hinnangul püsib USA majandus küll veel kindlal alusel, riskid aga on oluliselt kasvanud. Ameeriklased kardavad, et president Donald Trumpi valimislubadus madalamatest hindadest bensiinijaamades ja ostukeskustes ning ülesmäge rühkivast majandusest on läbi kukkunud. Arni Alandi