Hispaania lubas kavandatust kiiremini kaitsekulutusi suurendada

NATO liikmed leppisid omavahel ligi 10 aastat tagasi kokku, et riigikaitsele tuleb kulutada vähemalt kaks protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP-st). Hispaania kulutab praegu kaitsele vaid 1,3 protsenti SKP-st.

Hispaania kavatses varem jõuda kahe protsendi eesmärgini 2029. aastal. Hispaaniale kasvab nüüd surve suurendada kiiremas tempos kulutusi. Kaitseminister Margarita Robles osales Lissabonis toimunud üritusel ning ta lubas, et riik suurendab kulutusi.

"See pole niivõrd tähtaegade probleem, kuid ma usun, et täidame oma kohustused juba enne 2029. aastat. Töötame selle kallal," rääkis Robles.

Samal üritusel osales ka Hispaania ärirühma CEOE juht Antonio Garamendi, kes leidis samuti, et riik peaks kulutama kaitsele rohkem raha.

"Ainus viis rahu saavutamiseks on ennetada, et meid ei rünnataks," ütles Garamendi.

Ka Hispaania peaminister Pedro Sanchez on lubanud kulutusi suurendada. Samas on ta väitnud, et Venemaast kaugemal asuvad riigid peaksid suunama oma kulutused ka küberrünnakute vastu võitlemisele, mitte ainult relvade varumisele.