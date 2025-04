Ilm püsib veel paar päeva kevadine

Lähemal paaril päeval püsib ilm kevadiselt päikeseline, kuid nädalalõpus saabub taas jahedam õhk ning võimalik on lörtsi- ja lumesadu.

Kolmapäeva öö on selge või vähese pilvisusega ja sadu oodata pole. Paiguti on udu. Puhub läänekaare tuul 1 kuni 6, rannikul kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi.

Hommik on selge või vähese pilvisusega, läänerannikul kohati ka vahelduva pilvisusega ja sajuta. Saartel võib veel udu olla. Puhub nõrk läänekaare tuul, rannikul kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi.

Ka päeval püsib ilm kuiv. Puhub mõõdukas lääne- ja loodetuul ning sooja on 11 kuni 17, tuulepealsel rannikul 6 kuni 10 kraadi.

Kui neljapäev tuleb veel sajuta ja päevane õhusoe tõuseb kuni 17 kraadini, siis alates reedest ilm muutub. Reede päev on veel sajuta, aga õhtul võib olla juba kohatisi vihma- ja lörtsihooge. Öösel on 1 kuni 5, päeval 5 kuni 10 kraadi.

Laupäeva öösel sajab kohati lörtsi ja lund, võib ka tuisata ning päevaks lubab prognoos mitmele poole lund ja lörtsi. Aga sadu on enamasti nõrk ja harveneb õhtuks. Õhutemperatuur langeb märgatavalt ja õhk püsib jahedam ka pühapäeval.