"Aktuaalne kaamera" käis Lvivis brigaadi värbamiskeskuses

Suurt tungi värbamiskeskuse ees ei olnud.

Keskuses selgus, et enamik vabatahtlikult sõjaväkke astujatest pöörduvad keskuse poole interneti või telefoni teel.

"See pole kiirtoidurestoran," lausus Ukraina 24. brigaadi värbaja Vasõl. "See ei ole nii, et jalutad juhuslikult mööda, näed keskust ja tuleb idee sõjaväega liituda. Kui juhuslikul möödakäijal tekib mõte armeesse astuda, on see tõenäoliselt probleemne kandidaat. Hiljuti astus üks selline siia sisse. Tema suhtes alustati just varguse tõttu kriminaalmenetlust ja ta otsustas selle eest sõjaväkke põgeneda.

Vähem kui aastaga on Vasõl ja tema kolleeg Maksõm oma brigaadi värvanud mitusada inimest.

"Tihti räägitakse, et vabatahtlikke enam ei leidu, aga reaalsus on vastupidine. Me näeme neid kogu aeg. Tihti otsustavad nad 25-aastaseks saades ise sõjaväega liituda, valida endale meeldivam ametikoht ja mitte jätta selle otsuse tegemist sõjaväekomissariaadile. Osadel aga võtab selle otsuse tegemine natukene rohkem aega," sõnas Vasõl.

ERR-i võttegrupp sõitis Lvivist tuhande kilomeetri kaugusele Donbassi, et kohtuda inimestega, keda Vasõl on värvanud.

Taras on 27-aastane. Enne sõda unistas ta saada teadlaseks. Nüüd on tal aga teine amet.

"Enne sõda mõtlesin minna välismaale doktorikraadi tegema. Sõda aga tegi omad korrektuurid. Esimesed poolteist aastat ei suutnud ma üldse millegi peale mõelda, siis aga sain aru, et sõda hakkab venima ja pean akadeemilise karjääri praegu tahaplaanile jätma," rääkis Taras.

Värbaja Vasõl täheldas, et motiveeritud inimene võib kõik vajalikud oskused ära õppida.

"Enne sõda ei mõelnud keegi selle peale," sõnas Vasõl. "Kui inimene on motiveeritud ja õppimisvõimeline, võib ta kõik oskused omandada. Sõjaväes pole tegelikult raske uusi oskusi õppida.

Varem oli Igor peakokk ühes Lvivi restoranis. Nüüd valmistab ta süüa oma kaasvõitlejatele.

"Alguses eesliinil süüa tehes, kus lendab ja plahvatab igasugu asju, oli väga hirmus. Jooksin kogu aeg peitu. Nüüd aga saan ma juba häälest aru, kuhu liugpomm kukkuma hakkab ja ei katkesta oma tegevust. Harjusin ära," rääkis Igor.

Lvivis valmistas Igor peeneid roogi. Rindel aga peab toit valmima kiiresti ja kõht peab saama täis.

"Kõige tähtsam on, kui sinu tööd hinnatakse – ja siin seda tehakse," lausus Igor, kuid märkis, et ka Lvivis tema tööd hinnati.

Värbaja Vasõl täheldas, et pole siiani negatiivset tagasisidet oma tööle saanud.

"Parimate kohta, keda ma leidnud olen, ütlevad mulle nende ülemad, et ma leiaks veel selliseid. Nagu ma klooniks neid. Ülemate tavaline heakskiit piirdub aga sellega, et "kui ei joo, siis on juba hästi". Negatiivset tagasisidet pole ma siiani saanud," rääkis ta.

24. brigaad otsib ka omale rindeoperaatorit – Kristjan Svirgsden lubas selle peale mõelda.