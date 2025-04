Oluline Ukraina sõjas kolmapäeval, 2. aprillil kell 5.45:

- Venemaa korraldas Harkivile järjekordse ulatusliku droonirünnaku;

- Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 141 lahingut.

Venemaa korraldas Harkivile järjekordse ulatusliku droonirünnaku

Ukraina võimud teatasid ööl vastu kolmapäeva, et Venemaa korraldas Harkivile järjekordse ulatusliku droonirünnaku.

Harkivi võimude teatel toimus linnas mitu plahvatust. Harkivi linnapea Ihor Terehov ütles kolmapäeva varahommikul, et vigastada sai vähemalt kaheksa inimest, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 141 lahingut

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 141 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal.

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Venemaa väed liikusid Pokrovski suunal edasi. Vene väed liikusid edasi Bohdanivka lähistel (Pokrovskist edelas). Ukraina kaitsejõud korraldasid vasturünnaku Ševtšenko suunal.

Ukraina relvajõudude operatiiv-strateegilise rühma Hortõtsja pressiesindaja ütles, et Vene väed ründavad ka Pokrovskist ida pool asuvaid Ukraina positsioone.

Zelenski kutsus USA-d karmistama sanktsioone lepete rikkumise eest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kutsus teisipäeval USA-d karmistama sanktsioone Venemaa vastu, kuna tema sõnul rikub Moskva kokkuleppeid, milleni jõuti eraldi kõnelustel Washingtoni esindajatega Saudi Araabias eesmärgiga peatada rünnakud energiataristule ja ka merel.

"Usun, et oleme jõudnud sanktsioonide mõju suurendamise punkti, sest ma usun, et venelased rikuvad Ameerikale antud lubadusi. Vähemalt neid, mida Ameerika on meile öelnud, ja seda avalikult," ütles Zelenski Kiievis ajakirjanikele.

Ukraina riigipea väljendas ühtlasi suurt lootust, et USA vabariiklasest presidendil Donald Trumpil on võimet seda teha.

"Ja me vägagi loodame, et president Trumpil on kõik need vastavad tööriistad suurendamaks sanktsioonide survet Vene poolele," lausus Zelenski.