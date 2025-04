Annetusraha omastamises süüdistatava Henri Laupmaa kohtuprotsess algab juunis

Kolmapäeval toimus Tallinna kohtumajas Laupmaa kriminaalasjas eelistung ja süüdistatavat kohtusse ei kutsutud.

Kohtuliku uurimise alguseks on planeeritud 11. juuni.

Delfi kirjutab, et käivad läbirääkimised kokkuleppemenetluse teed minekuks ning et Laupmaa kaitsja Leelo Viil pidas kokkuleppe saavutamist "hästi tõenäoliseks". Ka prokurör Anneli Masingu sõnul on kokkuleppest räägitud.

Annetusega ligi 213 000 eurot kogunud Laupmaal on välja maksmata 29 000 eurot, täpsustas Delfi.

Jaanuaris esitas majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuur süüdistuse suures ulatuses omastamises MTÜ Infograafika ja Ergonoomika Instituudi endisele juhatuse liikmele Henri Laupmaale, kes väitis annetajatele rahakogumise eesmärgiks Ukraina abistamise.

Süüdistuse kohaselt kogus Laupmaa alates 2022. aasta septembrist veebiplatvormi toeta.me vahendusel Ukraina iseseisvuse kaitseks annetusi, et osta ja tarnida Ukraina relvajõududele kaks droonlennukit koos vajalike juhtimis- ja abisüsteemidega. Lisaks pakuti inimestele võimalust teha annetusi infograafika ja ergonoomika instituudi toetamiseks.

Kogutud tõendite kohaselt laekus üle 3700 annetusega ligikaudu 213 000 eurot. Süüdistuse järgi kasutas Laupmaa heategevuslikul eesmärgil kogutud raha enda ja oma äri tarbeks.

"Kuivõrd prokuratuuri hinnangul viitavad kogutud tõendid sellele, et süüdistatav kasutas heausksetelt inimestelt kogutud raha lubatud heategevuse asemel isikliku kasu saamiseks, siis on prokuratuuri hinnangul vältimatu, et kogutud tõenditele saaks õigusliku hinnangu anda kohus," ütles majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuröri Anneli Masing.

Kohtueelse menetluse viis läbi Põhja prefektuur.

Annetuskampaaniaga koguti raha, et osta Eesti ettevõttelt Threod Systems droonid, mis oleks varustatud GPS-i segamise vastaste seadmetega. Sellised seadmed pikendavad rindel droonide eluiga ning aitavad vältida Venemaa elektroonilise sõjapidamise vahendeid.

Laupmaa lubas annetajatele raha tagasi maksta, aga mullu hakkasid maksed venima.

Droonikampaaniat vedasid teiste seas eest muusik ja kirjanik Roy Strider, riigikogu liikmed Eerik-Niiles Kross ja Juku-Kalle Raid.