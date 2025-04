Ernits poliitilistest plaanidest: loodan esmaspäeval saadikutega kohvi juua

Peagi riigikogu liikmeks naasev Peeter Ernits tunnistas, et tema vastu on huvi tundnud erinevad erakonnad, ent ei soovinud veel öelda, millise poliitilise jõuga ta ennast soovib siduda või koostööd teha.

"Huvi on suur, et mitte rohkem midagi öelda," ütles Ernits ERR-ile.

"Üksinda loomulikult poliitikas on raske hakkama saada. Kuigi on ka võimalik," lisas ta.

ERR küsis, millised erakonnad on teda enda liikmeks juba kutsunud.

"See on kuidagi ära labastatud, aga olukord maailmas ja riigis on tõesti ülikriitiline. Rääkimata valitsuse reitingust, mis on nii nutune, et praktiliselt on tegemist kõigi aegade madalama toetusega vähemusvalitsusega. Aga kuidas tagada, et Eesti iseseisvus säilib ja sõda siia ei tule. See nõuab igalt saadikult väga tõsist tegevust. Ma püüan seda teha ja püüan suhelda maksimaalselt kõigiga kogu spektris. Isegi see, kui poliitiliselt võib-olla mõned värvid mulle nii hästi ei sobi," vastas Ernits.

Kas aga näiteks ka Reformierakonnaga liitumine ei ole välistatud?

"Igasuguseid spekulatsioone võib ju küsida. Kas KOOS-iga ühinemine või Eesti 200-ga. See oli nali," ütles ta.

"Tark ei torma ja ma ei näe mingit põhjust hakata praegu mingisuguseid veksleid välja käima. Ma tahaks natuke vaadata seda saali ja neid inimesi. Esmaspäeva õhtul ma olen juba kindlasti targem. Ma loodan, et ma jõuan juba esmaspäeval kümnekonna olulise inimesega kohvi juua," lausus Ernits.

"Vaatame, ei maksa kiirustada, aga tegelikult aega ka ei ole. Olukord on tõeliselt kriitiline," lisas ta.

Omal ajal lahkus Ernits Keskerakonnast, sest talle ei meeldinud Jüri Ratase ja tema meeskonna tegevus. Nüüd puhuvad aga ka Keskerakonnas uued tuuled.

"Kõik on suhteliseks muutunud. Raske on öelda, kes on kus ja pilt on muutunud täiesti segaseks. Inimesed on küll samad, aga ümberrivistumine on totaalne. Aga Eesti on Eesti. Tuleb leppida sellega, mis on ja püüda kuidagi tagada, et Eesti keel ja kultuur jääks iseseisvaks," ütles Ernits.

Ernits saab riigikokku EKRE liikme Kert Kingo asendusliikmena. Riigikohus otsustas esmaspäeval tehtud määrusega mitte võtta menetlusse Kert Kingo (EKRE) kaitsjate kaebust, mis tähendab, et Kingo peab riigikogust lahkuma. Riigikohtu otsus tähendab, et jõusse jääb ringkonnakohtu otsus, millega mõisteti Kingole ühe aasta ja üheksa kuu pikkune tingimisi vangistus.

Ernits teatas mullu aprillis, et lahkub EKRE-st, tuues põhjusteks, et erakond pole suutnud oma lubadusi valijatele täita ning Martin ja Mart Helme tegevuse.

Ta ütles nüüd, et ta on korduvalt öelnud, et tal pole EKRE vastu midagi, küll pole aga erakonna selliste juhtidega võimalik kuhugi jõuda.

Erakonnad ise suurt huvi Ernitsa vastu ei tunnista

ERR küsis Isamaa esimehelt Urmas Reinsalult, kas Ernitsat on juba Isamaasse kutsutud. Reinsalu jäi aga vastates kidakeelseks. "Sellel teemal mul ei ole midagi kommenteerida hetkel," ütles ta vaid.

Reformierakonna fraktsiooni juht Õnne Pillak ütles, et fraktsioon ei ole Ernitsa erakonda kutsumist veel arutanud. "Aga avatud oleme alati kõigi saadikutega koostööks. Eks me seda koostöö poolt arutame. Kõige olulisem on, et olulised otsused saaks vastu võetud, aga see ei tähenda seda, et inimesel peab olema erakonna tempel kohe küljes," ütles Pillak.

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles, et loodab, et koostöö Ernitsaga on võimalik. "Ma lugesin kuskilt tema intervjuust, et tal on praegu väga palju pakkumisi talle tehtud. Ei tahaks kuidagi järjekorras seista. Aga loomulikult, kui koostöö on võimalik, siis me sellest oleme huvitatud," lausus Kõlvart.

Samas rõhutas Kõlvart, et Ernitsal peaks olema Keskerakonnaga ka ühine maailmavaade ja eesmärgid. "Ei saa olla nii, et ta lihtsalt on veel üks poliitik, kes liitub Keskerakonnaga. Kui ühine maailmavaade on olemas, siis loomulikult kõik on teretulnud Keskerakonda," ütles Kõlvart.

Kõlvart lisas, et riigikogus käib suhtlemine saadikute vahel pidevalt ja et ta on kindel, et Keskerakonna fraktsioon kindlasti Peeter Ernitsaga suhtleb.