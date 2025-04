Senat kinnitas Matthew Whitakeri USA suursaadikuks NATO-s

Senat kinnitas endise justiitsministri kohusetäitja Whitakeri ametisse häältega 52:45. Trump valis Whitakeri USA suursaadikuks mullu novembris ja see otsus tuli paljudele liitlastele üllatusena. Tema nõrkusena nähakse välispoliitilise kogemuse puudumist.

Trump ise on samas pikalt kritiseerinud NATO liigset toetumist Ameerika rahadele. Vaatlejad eeldavad, et Whitaker jätkab NATO liikmesriikide survestamist, et alliansi liikmed kulutaksid kaitsele rohkem raha.

Whitaker ise kinnitas senatis kuulamisel vankumatut toetust NATO-le ja ütles, et Trumpi administratsiooni pühendumus alliansile on raudkindel.