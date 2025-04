Tallinnal on kava rajada Admiraliteedi basseini äärde ühiskondlik hoone

Tallinna linnaplaneerimise amet soovib Admiraliteedi basseini ümbruse planeeringut muuta nii, et Laeva 5 ja Laeva 7 kinnistuid saaks kasutada õhtuse tegevusega avaliku hoone asukohana. Mida täpsemalt kinnistutele rajada soovitakse, amet ütlema ei soostunud.

Tallinna linnaplaneerimise amet palus Tallinna Sadamal muuta Admiraliteedi basseini ümbruse planeeritava ala piiri ja jätta sealt välja Admiraliteedi basseini idapoolne ala. Amet palus Tallinna Sadamal määrata detailplaneeringus alale ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarve, kuhu ehitusõigus antakse arhitektuurikonkursi alusel.

Tallinna linnaarhitekt Andro Mänd ütles ameti kavatsust kommenteerides, et sadamaala detailplaneering on koostamisel ning selle käigus on peetud eri arutelusid, mida sinna ehitada.

"Konkreetne planeeringulahendus selgub siis, kui detailplaneering jõuab vastuvõtmiseni. Viimaste kümnendite jooksul on Tallinna kesklinnas hoonestatud suur osa kruntidest, mis sobiksid võimalike esinduslike avalike hoonete rajamiseks. Admiraliteedi äärne ala on üks viimaseid suuremaid allesjäänud piirkondi, mis annab selleks võimaluse. Linnana on meie eesmärk suunata linna mitmekesist arengut," selgitas Mänd.

Varem on esinduslike avalike hoonete asukohtadena Admiraliteedi basseini piirkonna kõrval sõelale jäänud ka linnahall, Patarei vangla ning Vanasadama Lõunaosa detailplaneeringu ala, kuid tänaseks need enam ei sobi.

"Kuna Patarei vangla on endale funktsiooni leidnud, linnahalli tulevik on ebaselge ning Vanasadama Lõunaosa detailplaneeringu mere äärne ala asub kesklinnast ja transpordi sõlmpunktidest kaugel, on vajalik Laeva tänav 5 ja 7 kinnistuid reserveerida suure avaliku objekti asukohaks ja kinnistu koos selle lähiümbrusega tuleb planeeringust välja jätta või määrata sellele ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarve," sõnas Tallinna linnaplaneerimise ameti detailplaneeringute teenistuse juht Kristi Grišakov.

Grišakov lisas, et ühiskondliku hoone asukoht peab olema linnakeskuses - suurte ja tähtsate hoonete kesklinnast välja viimine võib suretada keskuse. Juurdepääs hoonesse peab olema hea nii jalakäijatele ja ühistranspordiga liiklejale kui ka autole.

"Admiraliteedi basseini äär oma kesklinliku asukohaga asub vanalinna kontaktvööndis ja on väga hästi ligipääsetav ühistranspordiga – trammipeatus ca 230 meetri kaugusel, bussipeatused Ahtri tänaval, Mere pst, kõrval asub sadam – võimaldab külastajal hõlpsalt saabuda nii Tallinnast kui ka kaugemalt. Õhtupäikese, vee ja vanalinna poole üheaegselt avanev peafassaad teeb sellest unikaalse paiga õhtuste sündmustega avalikule objektile. Samuti pakub piirkond tegevusi kontserdile eelnevateks ja järgnevateks tegevusteks," selgitas Grišakov.

Grišakov palus täiendada detailplaneeringut vastavalt eelpooltoodud võimalustele ning esitada see ametile edaspidiseks menetlemiseks.

2022. aastal sõlmisid US Real Estate ja Tallinna Sadam Admiraliteedi basseini ääres asuva Laeva 5 kinnistu hoonestamiseks 50-aastase lepingu. Sinna kavandati kolmekorruselist restorani La Marina.