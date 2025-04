Ministeerium käskis Tartu koolil iseseisva õppe nädal ära jätta

HTM pöördus märtsi keskel e-kirjaga Tartu Karlova kooli direktori poole, kuna kooli lapsevanem esitas ministeeriumisse küsimuse koolis rakendatava nädalapikkuse distantsõppe õiguspärasuse kohta.

Direktori selgituste ja vanema kirja põhjal tegi HTM otsuse, et koolis ei ole selgust nii kasutatavates terminites kui ka õppekorralduse õiguslikes alustes.

"Kooli õppekorraldus, kus õpilased on saadetud kaugõppele, ei ole kooskõlas õigusaktides sätestatuga," kirjutas HTM-i õigus- ja personalipoliitika osakonna järelevalve valdkonna peaekspert Katrin Ohakas kirjas koolile ja koolipidajale ehk Tartu linnale.

ERR-iga rääkinud HTM-i üldhariduspoliitika osakonna juhataja Ülle Matsin oli leebem.

"Iseseiva õppe keelamisest Karlova koolis ei saa rääkida. Iseseisev õpe on oluline tulevikuoskus ja seda tuleb arendada. Küsimus on selles, kuidas seda õiguspädevalt korraldada," sõnas Matsin.

"Oluline on see, et kool oleks läbi mõelnud, kuidas on juhendatud õpe tagatud. Juhendatud õpe on läbiv tingimus. Kool peab pikkade iseseiva õppe tsüklite korraldamisel alati kaaluma, millised on kooliruumis õppimise katkestamise ja taasalustamise võimalikud mõjud," rääkis Matsin.

"Selle kontseptsiooni peab kool vanematega läbi arutama detailideni. Samuti on oluline tuvastada lapsed, kes vajavad õppimise juhendamisel rohkem tähelepanu, sest erisused ju iseseisva õppe puhul kuhugi ei kao," lisas Matsin.

Lapsevanemate ja koolikogukonnaga asjade läbirääkimist oleks Karlova kool Matsini hinnangul saanud paremini teha - sellest andis tunnistust muretsev signaal lapsevanemalt.

"Tänase info põhjal on seal arenguruumi. Meie üldhariduse õppekava valdkond on nõus neile nõu andma," sõnas Matsin.

Matsini sõnul on iseseisev õpe üha rohkem levinud ja järgmisest aastast on seadustest kadunud ka klausel, et õpe toimub õpilase ja õpetaja samaaegse õppekeskkonnas viibimise ajal. "See loob rohkem paindlikkust," lisas Matsin.

Vastusena HTM-i kriitikale teatas kooli direktor Krista Andreson, et sarnaselt teiste üldhariduskoolidega Eestis toetab ka Karlova kool iseõppimise päevade korraldamisega õpilaste õpioskuste arenemist, võimaldades neid ka iseseisvalt rakendada ning kujuneda ennastjuhtivaks õppijaks.

"Kaugõppe vorm Karlova koolis sisaldab ka võimalust kontaktselt osaleda õppekäikudel, konsultatsioonides, huviringides, e-õppes ja mujal. Näiteks märtsikuus toimunud kaugõppenädalal toimus 5.-8. klassidel kahel päeval projektõpe kontaktselt koolis, millele järgnesid iseseisva õppimise päevad, mis lisaks juhendatud iseseisvale õppele sisaldasid ka klassipõhiselt õppekäike, õpilasvõistlusi, rahvusvahelist projektiõpet, konsultatsioone, koorilaulu, huviringe," kirjeldas Andreson.

"Lähtudes arusaamisest, et oleme tegutsenud seadusega kooskõlas, palume luba korraldada Tartu Karlova koolis iseõppimise päevi ka edaspidi," sõnas Andreson.