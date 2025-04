Neljapäev on veel kevadise soojaga

Neljapäeva öö on laialdaselt selge taevaga, aga udu tekkeks on tingimused soodsad. Läänekaare tuul rahuneb. Õhutemperatuur on -1 kuni +2, rannikul +5 kraadini.

Hommik on laialdaselt selge, kohati udulaamadega ja sajuta. Läänekaare tuul on nõrk. Õhutemperatuur on 1 kuni 5 kraadi.

Päev on udu hajumise järel päikeseline. Tuul puhub läänekaarest 3 kuni 8 meetrit sekundis, õhtu poole tugevneb edela- ja läänetuul kuni 10, põhjarannikul iiliti 15 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 15 kuni 18 kraadi, tuulele avatud rannikul jääb ülempiir alla 10 kraadi.

Reedel algab loodevoolus jaheduse sissetung. Öö on selgem ja napilt plussis. Päeval on õhusooja ülempiiriks sisemaal 10, rannikul 5 kraadi. Õhtul jõuavad Põhja-Eestisse vihm ja lörts.

Laupäeval on õhuruum põhja avatud ja külma tuleb lisaks. Öö ja hommik on lörtsi- ja lumehoogudega, päeval lumehood hõrenevad. Õhutemperatuur jääb ööpäeva vältel -2 ja +2 kraadi piiresse, külmatunnet süvendab tugev põhjakaare tuul.

Pühapäeval ja esmaspäeval võib üksikuid lumehelbeid liuelda. Öine miinimum langeb -5 kuni -6 kraadini, päevad on paar-kolm kraadi üle 0.