Oluline Ukraina sõjas neljapäeval, 3. aprillil kell 5.40:

- Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 191 lahingut.

Zelenski: Vene terrori peatamiseks on vaja rahvusvahelist survet

Venemaa terrori peatamiseks on vaja rahvusvaheliste partnerite survet, ütles kolmapäeval oma igaõhtuses pöördumises rahva poole Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Zelenski sõnul sooritas vaenlane äsja järjekordse raketilöögi Krõvõi Rihile, kus tappis neli tsiviilisikut.

"Vaenlane sooritas raketilöögi Krõvõi Rihile ja tappis neli tsiviilisikut. Venemaa terrorit saab peatada vaid rahvusvaheliste partnerite piisava survega," tõdes riigipea.

Zelenski rõhutas, et kõikjal maailmas nimetatakse selliseid rünnakuid sama nimega ehk terroriks.

"Nende rünnakute peatamine on võimalik vaid piisava survega Moskvale ja Venemaa süsteemile, mis sunniks neid sõjast ja terrorist loobuma. See sõltub Ukraina partneritest ehk Ühendriikidest, Euroopast ja teistest üle maailma," rääkis Zelenski.

"See, mis meid kõiki lahutab täielikust ja tingimusteta rünnakute lõpetamisest, on Venemaa nõusoleku puudumine sõja lõpetamiseks ja ainult maailma surve suudab sellise nõusoleku tagada," kordas Zelenski.

Samas märkis president, et kõik sellised Venemaa rünnakud näitavad, et Ukraina vajab piisaval hulgal õhutõrjesüsteeme ja rakette, et kaitsta kõiki Ukrainas viibivaid inimesi Venemaa terrori eest.

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 191 lahingut

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 191 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal.

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Ukraina väed jätkavad Pokrovski suunal vasturünnakute korraldamist. Ukraina väed liikusid edasi Kotlõne küla (Pokrovskist edelas) lähistel, seda kinnitavad ka 1. aprillil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid.

Vene väed proovivad endiselt edasi tungida ning liikusid edasi Lõsivka (Pokrovskist kagus) ja Bohdanivka (Pokrovskist edelas) lähistel.