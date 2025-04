Uuest õppeaastast panevad kolm kooli gümnaasiumiosa kinni

Ida-Virumaa Iisaku gümnaasiumis lõpetatakse gümnaasiumiastme tegevus. Kool jätkab põhikoolina uue nimega. Kohtla-Järve slaavi põhikool liidetakse Kohtla-Järve kesklinna põhikooliga ja Kohtla-Järve Ahtme põhikool ja Kohtla-Järve Tammiku põhikool liituvad Kohtla-Järve Maleva põhikooliga.

Järvamaa Järva-Jaani gümnaasiumis lõpetatakse gümnaasiumiastme tegevus. Kool jätkab põhikoolina uue nimega.

Läänemaa Risti kool liidetakse Kullamaa keskkooliga. Uue kooli nimi on Kullamaa-Risti keskkool. Jääb kaks õpikohta.

Saaremaa Mustjala koolis lõpetatakse tegevus kolmandas kooliastmes.

Tartumaa Raadi põhikool on teinud taotluse uue kohaliku omavalitsuse kooli loomiseks. Anna Haava nimelises Pala põhikoolis lõpetatakse tegevus lasteaia osas, kool jätkab tegevusega. Tartu erakool on teinud taotluse gümnaasiumiastme avamiseks. Tõrvandi kool on teinud taotluse kolmanda kooliastme avamiseks.

Riigikoolide võrgu muutused puudutavad koolide liitmisi. Tartu Emajõe kool ja Tartu Hiie kool liituvad ja jätkavad ühe asutusena, mille nimeks on Tartu Tähtvere riigikool. Kammeri kool, Kiigemetsa kool, Nurme kool, Raikküla kool, Valga Jaanikese kool, Urvaste kool, Ämmuste kool liituvad ja jätkavad ühe asutusena, mille nimeks on Maarjamaa riigikool. Koolid jätkavad praegu oma senistes asukohtades, kuid aastal 2028 kolib Emajõe kool Hiie kooli katuse alla.

Maarjamaa hariduskolleegium ja Tallinna Konstantin Pätsi vabaõhukool liituvad ja jätkavad ühe asutusena, mille nimeks on Tallinna Konstantin Pätsi vabaõhukool. Koolid jätkavad oma asukohtades.

Väikegümnaasiumite sulgemise teemal on haridusministeeriumi varaküsimuste asekantsler Henry Kattago varem öelnud, et on neid omavalitsusi, kes on lubanud, et nad analüüsivad oma gümnaasiumivõrgu tulevikuvõimalusi. Samuti on ka neid, kes ütlevad, et nad ei plaani midagi teha ja neid, kes ütlevad, et nad ei plaani midagi teha enne kohalike omavalitsuste valimisi, küll aga võib-olla pärast valimisi. Kohalike omavalitsuste valimised on sügisel.

Suletakse juudi lasteaed

Muudatused lasteaedades puudutavad Harjumaad, Ida-Virumaad ja Tartumaad. Tallinna juudi eralasteaed Aviv lõpetab tegevuse. Tallinnas tegutsev rahvusvaheline lasteaed avab Harku vallas uue tegevuskoha. Rae vallas avatakse Uuesalu lasteaed. Paldiski lasteaed Sipsik ja Paldiski lasteaed Naerulind liituvad ja ühendatud asutuse nimi on Paldiski lasteaed.

Ida-Virumaal liituvad Kohtla-Järve lasteaed Aljonuška, Kohtla-Järve lasteaed Väikemees, Kohtla-Järve lasteaed Buratino, Kohtla-Järve lasteaed Pääsuke ning Kohtla-Järve lasteaed Karuke asutusega Kohtla-Järve lasteaed Kirju-Mirju. Ühendatud asutuse nimi on Kohtla-Järve lasteaed Kirju-Mirju.

Tartumaa Alatskivi lasteaia ja Koosa lasteaia tegevus lõpetatakse. Asutatakse Peipsiääre lasteaed. Nõgiaru lasteaed Nõo vallas liidetakse sama valla Krõlli lasteaiaga.

Uksed avada soovib viis kooli

Haridus- ja teadusministeeriumile on laekunud taotlused viie uue kooli ja kolme uue lasteaia avamiseks alates 2025. aasta sügisest. Need taotlused vaadatakse läbi ja tehakse otsus loa andmise osas. Avada soovitakse Tallinnas OMA erakool, erakool Izjum ja Tallinna Põhjatähe põhikool, Tartus Raadi põhikool ja Tartu erakool. Kolmeks uueks lasteaiaks on juba mainitud Uuesalu lasteaed Rae vallas, Peipsiääre lasteaed Tartumaal ja rahvusvaheline lasteaed Harku vallas.