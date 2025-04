Türgi inflatsioon jätkab protestide kiuste taandumist

Türgi tarbijahinnad tõusid märtsis aastases võrdluses 38,1 protsenti, veebruaris oli aastainflatsioon 39,1 protsenti.

Inflatsiooni taandumine viitab sellele, et hiljutised protestid pole vähendanud investorite usaldust Türgi majanduse vastu. Türgi politsei vahistas eelmisel kuul Istanbuli opositsioonilise linnapea Ekrem Imamoglu. Viimane kavatses osaleda ka Türgi presidendivalimistel ning tema vahistamise järel puhkesid riigis massimeeleavaldused.

See tõi omakorda kaasa Türgi liiri nõrgenemise, kuid inflatsioon ei ole veel hoogu juurde saanud. Konsultatsioonifirma Capital Economics analüütik William Jackson eeldab seetõttu, et keskpank jätab järgmisel koosolekul intressimäärad senisele tasemele, vahendas The Wall Street Journal.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan ajas pikka aega ebatavalist intressimäärade kärpimise poliitikat ning inflatsioon väljus kontrolli alt. 2023. aastal muutis lõpuks keskpank kurssi, kuid turud muretsevad endiselt, et Erdogan võib hakata taas tundma huvi rahapoliitika vastu.

"Nüüd on küsimus selles, kas Erdogan lubab keskpangal oma poliitikat jätkata või pöördub ta tagasi oma varasema poliitika juurde," ütles konsultatsioonifirma Verisk Maplecroft analüütik Hamish Kinnear.