Trumpi lähiringkond ei soovita tal enne nõusolekut rahule Putiniga suhelda

Kahe administratsiooniametniku sõnul ei olnud USA president Donald Trumpi ja Venemaa presidendi Vladimir Putini vahel neljapäevase seisuga ühtegi kõnet planeeritud.

Ametnikud ütlesid, et Trumpi lähiringkond soovitab tal Putiniga mitte suhelda enne, kui Venemaa president on andnud nõusoleku täieliku relvarahu sõlmimiseks.

Ametnikud hoiatasid, et Trump võib äkitselt otsustada, et soovib Putiniga rääkida. Kuid nad ütlesid, et talle on öeldud, et telefonikõne pole hea mõte enne, kui Putin pole Valgele Majale teatanud, et nõustub täieliku relvarahuga Venemaa-Ukraina sõjas.

Trump ütles pühapäeval NBC Newsile, et kavatseb sel nädalal Putiniga rääkida. Samuti ütles ta, et on Putini peale väga vihane, kuna Putin väitis, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski peaks tagasi astuma.

Venemaa läbirääkija Kirill Dmitrijev kohtus neljapäeval Valges Maja ametnike ja vabariiklastest seadusandjatega, teatasid kolm kohtumistega kursis olevat USA ametnikku. Pole aga selge, kas Trump mingil hetkel kohtumistel osales.

Dmitriev kohtus Trumpi palvel Valges Majas vabariiklasest senaatorite Lindsey Grahami Lõuna-Carolinast ja Markwayne Mulliniga Oklahomast. Kohtumisel arutati Ukraina sõja lõpetamise tingimusi ja Putini nõudmisi relvarahule, ütlesid kolm USA ametnikku.

Dmitrijev: USA ja Venemaa teevad Ukrainaga relvarahu saavutamisel olulisi edusamme

USA ja Venemaa on teinud Ukraina sõjas relvarahu sõlmimise suunas olulisi edusamme, ütles Kremli läbirääkija Dmitrijev neljapäeval pärast kõnelusi Valges Majas.

"Ukraina relvarahulepingu osas on tehtud märkimisväärseid edusamme," teatas Dmitrijev Venemaa riikliku uudisteagentuuri TASS teatel.

Dmitrijev, kes juhib riigi kontrolli all olevat Venemaa otseinvesteeringute fondi, kohtus 2. ja 3. aprillil Washingtonis Venemaa presidendi Vladimir Putini nimel USA ametnikega.

Dmitrijev kiitis USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni selle konstruktiivse ja lugupidava dialoogi eest Venemaaga ning ütles, et kahe riigi plaanid on taastada ja süvendada oma sidemeid, sealhulgas majanduskoostööd.

Ameerika ettevõtted on valmis naasma Venemaale ja täitma vabad ametikohad, mis tekkisid pärast Euroopa ettevõtete tagasitõmbumist Venemaalt seoses Moskva täiemahulise sissetungiga Ukrainasse, ütles Dmitrijev.

"USA ettevõtted on valmis hõivama nišše, mille jätsid Vene Föderatsioonist lahkunud Euroopa ettevõtted," teatas TASS.

Kaks riiki arutasid ka otselendude taastamist.

Arutati ka koostööd haruldaste muldmetallide üle ja Arktikas toimuvat, ütles Dmitrijev Washingtonis ajakirjanikele, vahendab Reuters.

Dmitrijev ei avaldanud võimaliku relvarahulepinguga seotud üksikasju, kuid ütles, et Trumpi administratsioon "kuulab Vene Föderatsiooni seisukohta" ja määrab järgmise läbirääkimiste vooru kuupäeva lähiajal.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tunnistas 3. aprillil, et USA ja Venemaa ametnikud peavad eravestlusi Ukrainas täieliku relvarahu võimaluse üle. Kiiev on juba nädalaid öelnud, et on valmis alustama täielikku 30-päevast relvarahu kooskõlas Washingtoni ettepanekuga, kui Venemaa nõustub samade tingimustega.

Venemaa on seni keeldunud, nõustudes vaid osalise relvarahuga seoses löökidega energiainfrastruktuurile ja tegevusega Mustal merel. Vastutasuks tahab Venemaa juurdepääsu taastamist rahvusvahelistele turgudele.

"Saudi Araabias andsime nõusoleku tingimusteta relvarahu sõlmimiseks," ütles Zelenski. "Venemaa pole sellega veel nõustunud, me näeme seda. Kuigi me teame, et ameeriklaste ja venelaste vahel on sel teemal vestlusi. On mitteavalikke vestlusi."

Dmitrijev mängis olulist rolli Moskva ja Trumpi vahelises diplomaatias ka Trumpi esimese ametiaja jooksul.

Putin määras Dmitrijevi oma esindajaks välismajandussuhete alal ning ta osales veebruaris Riyadhis USA-Vene läbirääkimistel.