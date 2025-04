Eesti tööstusettevõtete veebruari toodang kasvas aastaga 2,3 protsenti

Tööstuse kolmest sektorist kasvas toodang töötlevas tööstuses 1,6 protsenti ja energeetikas kuus protsenti, kuid kahanes mäetööstuses 14,3 protsenti.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Helle Bunderi sõnul suurenes tootmine nii tööstusettevõtetes kokku kui ka töötlevas tööstuses.

"Töötleva tööstuse tootmise kasvu toetas paljuski toiduainete tootmise suurenemine 7,3 protsenti. Olulise panuse andsid selleks piimatootmine ja muude toiduainete tootmine, kuhu alla kuuluvad suhkru- ja kondiitritooted, valmistoidu, kohvi, tee ja vürtside tootmine," tõi Bunder välja.

Tööstustoodangu maht kasvas pea pooltel töötleva tööstuse tegevusaladel. Olulisematest tööstusharudest suurenes toiduainete tootmine (7,3 protsenti), põlevkiviõli (9,2 protsenti), elektriseadmete (8,3 protsenti) ja mööblitootmine (9,8 protsenti).

Suurema osatähtsusega tööstusharudest kahanes puidutöötlemine (3,9 protsenti), metalltoodete (2,3 protsenti) ja metallitootmine (2,2 protsenti), vähesel määral ka arvutite ja elektroonikaseadmete (0,9 protsenti) tootmine.

Kogu töötleva tööstuse toodangust müüdi veebruaris 67,6 protsenti välisturule.

Energeetika valdkonnas kasvas veebruaris elektri tootmine koguseliselt (MWh) 21 protsenti, soojuse tootmine aga vähenes 1,4 protsenti.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti veebruaris võrreldes jaanuariga tööstuses kokku 5,8 protsenti ning töötlevas tööstuses 3,1 protsenti rohkem toodangut.

Ökonomist: mahud kasvavad pigem välisnõudluse, mitte sisenõudluse pealt

Luminori peaökonomist Lenno Uusküla ütles tööstustoodangu muutust hinnates, et töötlevas tööstus on toimumas väike positiivne nihe.

"Töötleva tööstuse mahud kasvavad pigem välisnõudluse, mitte sisenõudluse kasvu tulemusel. Tänu eksporditurgude taastumisele ja meie ettevõtete aktiivsele uute turgude otsimise tööle on töötlevas tööstuses mahud hakanud tasapisi kasvama. See on kaua oodatud uudis," märkis Uusküla.

"Probleemiks on vahepeal tegemata jäänud investeeringud ning kallinenud tööjõukulu, mis teeb meie tooted vähem konkurentsivõimeliseks. Töötleva tööstuse suurem kasv saab toimuda oluliselt siis kui kasutusele võetakse rohkem masinaid ja vähem kasutatakse tööjõudu," lisas ta.