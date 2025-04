Trump vallandas riikliku julgeolekuagentuuri direktori

Haugh juhtis ka USA küberväejuhatust, mis on ründe- ja kaitseotstarbeline küberüksus. Valge Maja andis talle teada, et tema teeneid pole enam vaja. Ka NSA asedirektor Wendy Noble jäi praegusest kohast ilma, ta määrati tööle Pentagoni, vahendas The Wall Street Journal.

Senati luurekomitee demokraadist liige Mark Warner kinnitas Haughi vallandamist.

"Kindral Haugh on teeninud meie riiki silmapaistvalt rohkem kui 30 aastat. Kuidas muudab tema vallandamine ameeriklaste elu turvalisemaks, seda ajal, mil USA seisab silmitsi enneolematute küberohtudega?" uuris Warner.

NSA on USA üks tähtsamaid ja mõjukamaid luureagentuure. Peamiselt sidekanalite kaudu edastatavate andmete jälgimise ja küberluurega tegeleva NSA näol on tegu USA suurima luureandmeid koguva ametkonnaga. Marylandi osariigis Fort Meade'is peakorterit omav NSA annab tööd ligi 20 000 inimesele.

Haughi vallandamise põhjus pole veel teada. Hiljuti vallandas Trump mitu kõrget riikliku julgeolekunõukogu ametnikku, päev varem oli ta kohtunud vandenõuteoreetiku Laura Loomeriga.

Loomer ise naudib Trumpi tulihingeliste toetajate seas suurt populaarsust ning väidetavalt oli vandenõuteoreetik andnud Trumpile teada, et MAGA-toetajate hinnangul pole mitmed ametnikud presidendile lojaalsed. Pole siiski täpselt teada, millist mõju avaldab Loomer Valge Maja kaadripoliitikale, see mõju võib ka olla pea olematu.

Endised ametnikud ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et Haughi vallandamine nii NSA kui ka küberväejuhatuse eesotsast peegeldab Valge Maja kavatsust hoida mõlemad organisatsioonid üksteisest lahus.

Ka mitmed kõrged vabariiklased on pikka aega soovinud need kaks ametikohta lahutada, öeldes, et mõlemad organisatsioonid on piisavalt tähtsad vajamaks täiskohaga juhti.

Viimane samm võimaldab Trumpil määrata NSA juhiks sõjaväelase asemel endale lojaalse ametniku. Hiljuti külastas NSA peakorterit ka maailma rikkaim mees Elon Musk, kes praegu juhib USA valitsuse tõhususe osakonda (DOGE). Musk kohtus NSA ametnikega ning asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et kohtumisel arutati töötajate arvu kärpimist.