Galerii: murenev promenaad Tallinnas Pirital niipea korda ei saa

"See on teema, mis on olnud pikka aega lahendamata. Miks seda varem pole korda tehtud, tuleb küsida toonase linnavalitsuse käest," sõnas Tallinna Kesklinna vanem Sander Andla.

Ka Andla ei anna lootust, et suviti väga käidav koht korda saaks. "Pirita promenaad vajab kapitaalremonti - see on miljoniprojekt ja vajab suuremat investeeringut," sõnas Andla. "Lubadust, et see promenaad lähiajal korda saab, ma anda ei saa," lisas abilinnapea.

Kui tööd kunagi ka ette võetakse, hakatakse Andla sõnul teeparandust tegema etapiti.

Võimalike parandustööde rahastus võib jutuks tulla sügisel, kui Tallinn hakkab paika panema eelarvestrateegiat.

2016. aastal, veel enne Reidi tee rajamist, kirjutas Eesti Päevaleht, et Pirita tee promenaad laguneb. Linna kommunaal­ameti juhataja Reio Vesiallik kommenteeris toona, et amet hoiab promenaadi seisukorral silma peal ja remondi­hooaja jooksul on kavas teha betoonplaatidest kõnniteel häda­vajalik hooldusremont.

Perspektiivis vajab aga kogu promenaad umbes kahe kilomeetri ulatuses kapitaal­remonti, selle rekonstrueerimise vajadust arvestatakse järgmiste aastate investeeringute kavas, ütles Vesiallik.