Ettevõtjad esitasid üle140 ettepaneku bürokraatia vähendamiseks

Eesti juhtiv kaubandusettevõte TKM Grupp, kuhu kuuluvad Kaubamajad ja Selveri kaupluste kett, on omal nahal tunnetanud, kuidas bürokraatiat tuleb üha juurde. Viimane näide on kaubanduskeskuste parklatesse autode elektrilaadijate rajamise nõue.

"Näiteks meie grupp andis tagasisidet selle kohta, et see on ettevõtetele väga suur rahaline kulu ja on arvestatud mõjuanalüüsis, mis laadimisjaama rajatakse. Aga ühe auto kohta võib see kulu olla isegi 40 000–100 000 eurot. Enda põhjal võin tuua näite, kui mul üldiselt kulub aruande jaoks 100 töötundi, siis sel aastal, kui oli kestlikkusaruandluse kohustus, kulus umbes 1500 töötundi sellele," rääkis TKM Grupi kestlikkuse juht Erika Mandel.

Riigikantselei juurde loodi märtsis ettevõtjatest koosnev efektiivsuse ja majanduskasvu nõukoda, mis peaks välja selgitama liigse bürokraatia. Tööandjate keskliit asus juba enne nõukoja loomist ettevõtetelt regulatsioonide vähendamise ettepanekuid koguma. Reedel lõppenud ideekorjes esitati üle 140 ettepaneku. Need puudutavad tarbetuid seadusi, Euroopa Liidu nõudeid ja aruandlust.

"Osa andmeid tuleb ikka väga mitu korda erinevatesse kohtadesse esitada, kuigi nee on juba kuskil teise infosüsteemi esitatud. Näiteks töötajate arvud töötamise registris, rääkimata ettevõtete aadressidest, käibest ja kõigist maksuandmetest. Üks lahendus võiks olla see, et andmete kasutust riigi sees lihtsustatakse ja muudetakse automaatsemaks, et andmete ristkasutust võimaldada," lausus tööandjate keskliidu analüütik-nõunik Raul Aron.

Riigikantseleile on omakorda laekunud ettevõtetelt ja asutustelt 100 ettepanekut ning ideekorje käib. Lähikuudel saab nende alusel konkreetseid otsuseid hakata tegema, ütles riigisekretär Keit Kasemets.

"Tuleks keskenduda suurema mõjuga ettepanekutele ja seda mõju saabki mõõta töötundides, mida ettevõtted kokku hoiavad, ja rahas, mida nad ei pea enam kulutama ebavajalike nõuete täitmiseks. Iga kuu järgneva aasta jooksul neid ettepanekuid läbi vaadatakse ja töösse antakse," lausus Kasemets.