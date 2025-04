Kuressaares hakatakse õpetama elektrituulikulabade tehnikuid

Käimasoleva kutseharidusreformi käigus investeeriti selle uue eriala õpetamiseks ligi kaks miljonit eurot, millest poolteist miljonit saadi Euroopa Liidust, 400 000 Eesti riigi eelarvest.

"Täna ükski teine kutseõppeasutus seda ei õpeta ja ma ei tea, kas ka Lätis või Leedus. Aga tegemist on elektrituuliku labade hooldajaga, meie jaoks üheaastane õppekava," lausus Kuressaare ametikooli direktor Neeme Rand.

Haridusminister ütles, et kutsehariduse roll on kasvamas ja tervikuna vajab kutseharidus järgnevatel aastatel riigieelarvest suurusjärgus 10 miljonit eurot raha juurde.

"Minu arust on see väga võimas, et inseneeria valdkonnas tuleb kutseharidusse päris palju uusi erialasid juurde. Meil on vaja järgmiste aastate jooksul suurusjärgus 10 miljonit eurot juurde kutseharidusse just uute erialade õpetamiseks ja ka selleks, et rohkem noori pärast põhikooli suundub kutsekeskharidusse," rääkis Kallas.

Kuressaare ametikooli uut eriala peab ka minister tuleviku Eesti majanduse jaoks perspektiivikaks – vaatamata sellele, et meretuuleparkide rajamise plaanidele alles hiljuti valitsuses pidurit tõmmati.

"Täna on Eestis 200 maismaatuulikut püsti, mis kõik vajavad hooldust. Aga neid tuleb umbes 200 veel ja nende eluiga on 30–40 aastat," ütles Kallas.

12 õpilast saavad sügisest paari meetri kõrgusel asuvas tuulikukondlis turnimist harjutama hakata. Üks asi on teha seda mõne meetri kõrgusel, teine asi aga reaalselt elektrituulikus – sadakonna meetri kõrgusel.

"Täna meil ei ole õigust õpilast riputada lae alla ja öelda, et kas sa sobid või ei sobi. Meil on õigus küsida temalt tervisedeklaratsiooni, et ta ise kinnitab, et ta on füüsiliselt terve ja valmis asuma seda või teist eriala õppima," lausus Rand.