USA-s loodi märtsis 228 000 töökohta

USA tööturu andmed ületasid ootusi, ajalehe The Wall Street Journal küsitletud majandusteadlased eeldasid varem, et märtsis luuakse 140 000 töökohta.

Hiljuti aga kehtestas Donald Trump tollimaksu kogu maailmale ja ökonomistid hoiatasid, et sellest tulenev ebakindlus võib mõjutada ka USA tööturgu.

"Märtsi töökohtade andmete peamine järeldus on see, et see kujutab endast vaikust enne tormi. Uus tariifirežiim vähendab lähimate kuude jooksul töökohtade loomist ja suurendab tööpuudust," ütles konsultatsioonifirma RSM ökonomist Joseph Brusuelas.