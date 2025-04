Sajad veespordihuvilised trotsisid aerutamisvõistlusel viletsat ilma

Sajad veespordihuvilised trotsisid laupäevast külma ja tuulist ilma, et osaleda 15. korda toimunud aerutamisvõistlusel Türi-Tori kiirlaskumine.

Kell seitse hommikul alustati kummipaatide teele lähetamist, tund aega hiljem pääsesid veele kanuud, süstad ja muud veesõidukid.

Kolmele erineva pikkusega distantsile registreerus 253 paatkonda 557 inimesega pardal. Nädal varem toimunud testsõit näitas aga, et laupäeval tuli aerutajatel arvestada madala veetasemega.

"Ootab vähe vett, palju kive ja võib-olla ka mõned sisse kukkunud puud. Jääd ei olnud, hästi palju rohtu on jões. Ma usun seda, et on põnev ja vaheldusrikas sõita," rääkis Türi-Tori kiirlaskumise peakorraldaja Märt Maipuu.

Maipuu sõnas, et lund otseselt pole varem maas olnud, kuid jäätükkide vahel on ka varem sõidetud.