Puhkpilliorkestrite laulupeo repertuaar sai eelproovis viimast lihvi

Suvise üldlaulupeo "Iseoma" esimesed eelproovid on tehtud ja nüüd tuleb õpitu peo dirigentidele ette kanda. Laupäeval algasid puhkpilliorkestrite teised eelproovid, Raplamaa ja Järvamaa orkestrid said kokku Türil.

Türi kultuurikeskuses polnud laupäeval ühtki ruumi, kus mõni puhkpilliorkester poleks oma pille ja mängijaid soojaks puhunud. Suures saalis harjutati kõik orkestripalad veelkord läbi.

Türi muusikaõpetaja ja puhkpilliorkestri trompetimängija Peep Heinaste käis esimest korda üldlaulupeol möödunud sajandi kaheksakümnendatel. Temalt oli paslik küsida, kuidas orkestrite repertuaar on ajas muutunud.

"Esialgu tihtipeale tundub, et on keeruline, kas me ikka saame hakkama? Aga läheb paremaks järjest ikkagi. Lõppkokkuvõttes kui asjad selged on, siis mõtled, et päris tore, ei olnud nii keerulist midagi, saame hakkama," kirjeldas Heinaste.

Trompetist Andreas Flensburg-Lend ja tema tuubamängijast vanaisa Tõnu Lend tegid tänase proovi kaasa Kohila kunstide kooli puhkpilliorkestris. Tõnu sõnul on lapselapsega koos mängida väga hea tunne. "See tiivustab mindki veel paremini õppima mängima," ütles ta.

Laupäeval anti viimast lihvi kogu puhkpilliorkestrite repertuaarile.

"No tegelikult me oleme väga rahul. Inimesed on esimese ja teise eelproovi vahepeal nii palju tööd teinud ja neid lugusid ka oma kontsertidel mänginud. Siis see hakkab elama, sisuliselt on kõik väga positiivne," kirjeldas puhkpilliorkestrite liigijuht Bert Langerer.

Noor orkestrijuht Karl Abro saab elus esimest korda võimaluse tõusta suure peo dirigendipulti.

"See on iga dirigendi jaoks üks suur ja tähtis hetk ja eelkõige ma võtan seda kui suurt vastutust. Ma saan olla nii-öelda suure peo üks väike killukene," rääkis Abro.