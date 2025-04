Bundeswehr harjutab Hamburgis NATO vägede ittapaiskamist

Suuremahulised Bundeswehri õppused Red Storm Bravo algavad 25. septembril ja kestavad kolm päeva ning nende raames paigutatakse linna sõjaväelased, suur hulk veokeid, mobiilsed haiglad ning kaasatakse ka helikoptereid, teatas väljaanne NTV.de. Mõnedel andmetel võib õppustega olla seotud kokku ligi 800 000 inimest.

Õppuste stsenaariumi kohaselt ründab Venemaa Balti riike ja Poolat ning seetõttu peab NATO oma väed kiiresti Lääne-Euroopast alliansi idatiivale viia, vahendas Ukraina väljaanne UNN.ua Saksa lehte Bild. Selles öeldakse, et suur sadamalinn Hamburg täidab sellises olukorras logistikakeskusena olulist strateegilist funktsiooni.

Hamburgis paiknevate Saksa vägede ülema Kurt Leonardsi sõnul on õppuse stsenaariumiks Venemaa rünnak läänele. NATO sõdurid tuleb väga lühikese aja jooksul Lääne-Euroopast itta ümber paigutada. "See on otsustav erinevus külma sõjaga võrreldes," tsiteeris Bild kapten Leonardsi sõnu. "Tol ajal peeti Saksamaad sõja korral lahingutsooniks, aga täna on see NATO dislokatsiooniala," lisas ta.

Bildi teatel harjutatakse õppuste käigus ka relvajõudude intensiivset suhtlemist võimudega. Plaanis on viia väed läbi Hamburgi, harjutada erakorralise arstiabi andmist, evakueerida vigastatuid ja korraldada isegi meeleavaldus, millele õppusel osalejad peavad reageerima.

Tegemist on juba teise samalaadse õppusega, 2024. aastal toimus harjutus Red Storm Alpha.

Pärast Venemaa rünnakut Ukrainale oleks konventsionaalne sõda Euroopas järgmise viie aasta jooksul taas võimalik, teatas Bundeswehr mullu septembris pärast tollast õppust.

"Saksamaa on oma geostrateegilise asukoha tõttu sõlmpunktiks. Seetõttu tuleb usutava heidutusefekti saavutamiseks harjutada sõjalise raudtee-, maantee- või õhutranspordi korraldamist, toidu, haiglakohtade või materjalide tarnimist või tervete sõidukite kolonnide turvalisust," seisis toonases pressiteates.

Bundeswehr jäi eelmise aasta õppusega rahule. "Oleme saavutanud väljaõppe eesmärgid nii komandopunktis kui ka sisejulgeoleku 2. kompaniis," selgitas staabiülem kolonelleitnant Jörn Plischke 2024. aasta septembri lõpus.