Otse kell 13.15: riigikogu erikomisjon arutab eurodirektiivide mõju

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni avalikul istungil on esmaspäeval arutluse all Euroopa Liidu kliimapakett, mille eesmärk on 2030. aastaks vähendada liikmesriikide süsinikuheidet 55 protsenti, ning kutsutud olid ka riigisekretär ja vastava ala minister, kes aga ei osale istungil. Kell 13.15 algavat istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.