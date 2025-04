Täpsustatud andmed: märtsis tõusid hinnad 4,4 protsenti

Statistikaameti tarbijahindade statistika tiimijuht Lauri Veski ütles, et aastases võrdluses olid märtsi tarbijahinnaindeksi suurimad mõjutajad toidukaubad, transport ja eluase. Transporti mõjutab aastases võrdluses selle aasta lõpuni jaanuaris kehtima hakanud automaks, selgitas Veski.

"Eluasemele tehtud kuludest on aastaga kasvanud üür ja eluasemega seotud teenused. Võrreldes 2024. aasta märtsiga on suurenenud peaaegu kõikide kaubagruppide ja teenuste hinnad. Ainsaks erandiks on riided ja jalatsid, mis olid 3,4 protsenti odavamad," ütles Veski.

Tarbijahinnaindeksi muutus märts 2024 - märts 2025 Autor/allikas: Statistikaamet

Võrreldes 2025. aasta veebruariga mõjutas märtsis indeksi langust enim elektri (14,3 protsenti) ning mootorikütuste (4,1 protsenti) hinnalangus.

Toidukaubad kallinesid märtsis võrreldes veebruariga kokku 0,7 protsenti, seal hulgas enim värsked puuviljad ja marjad (viis protsenti), värske köögivili (4,3 protsenti) ning kohv (4,3 protsenti). Hind langes värskel või jahutatud kalal (9,1 protsenti) ning töödeldud puuviljal (4,5 protsenti).

Bensiin oli 2025. aasta märtsis võrreldes veebruariga neli protsenti ja diislikütus 4,6 protsenti odavam.