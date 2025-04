Kesk-Euroopas suletakse sõrataudi tõttu mitmed piiripunkte

Ungaris on tapetud tuhandeid nakkuskahtlusega loomi ning nende massiline matmine põhjustab ka naaberriikides hirmu põhjavee kvaliteedi pärast.

Ungari kaitseväe ülemjuhataja Gabor Böröndi sõnul on riigis võetud kasutusele tarvilikud meetmed, et kontrollida põhjavee kvaliteeti.

"Me kontrollime, et ega viirus vette ei leki ja kui lekib, siis mis sorti ohutusmeetmed on tarvilikud. Ungari kaitsevägi on valmis koos kolleegidega politseist mõningaid julgeolekuülesandeid täitma, siis kui see vajalik peaks olema," sõnas Böröndi.

Ungari kaitseväe ülemjuhataja kinnitas ka, et vajadusel suletakse tootmisüksusi ja võetakse need valve alla kuniks viiruspuhang on möödunud.

Austria Nickelsdorfi linnapea Gerhard Zapfli sõnul on mõju Ungarile kindlasti tuntav ka Austrias.

"Ma ei kujuta ette, et sellised meetmed oleksid võimalikud Austrias, sest mõju põhjaveele on tegelikult ennustatav, eriti kui põhjaveetase nendel aladel pole väga kõrge. Isegi kui sellel pole mõju Austriale, on mõju Ungarile kindlasti tuntav," ütles Zapfl.