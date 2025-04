Jalakavaktsiini tulemisest hoolimata jätkab Tallinn puude maha võtmisega

Alates märtsist on taimekaitsevahendite registrisse kantud jalakavaktsiin ja selle kasutamine on nüüd Eestis lubatud. Kui veel paar aastat tagasi oli Tallinn väga huvitatud jalakavaktsiini kasutamisest, siis pärast linnavõimu vahetumist on huvi raugenud.

Eestis on viimastel aastatel kiiresti levinud elujõulisi puid vaid mõne aastaga hävitav seenhaigus jalaka surm, mille vastu on olemas vaktsiin. Kuna vaktsiin on väga kallis, siis tasub sellega vaktsineerida vaid kõige väärtuslikumaid puid, alla 40-aastaseid süstida ei ole mõtet, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Botaanikaaia peadendroloogi Olev Abneri sõnul on selliseid puid Tallinnas ligi 80, lisaks veel haruldused botaanikaaias ja allee Sõjakooli tänaval.

"Peamine kriteerium oli see, et ta on avalikus ruumis ja ta on mõõtmetelt tähelepanuväärne, künnapuude puhul oli see läbimõõt enam vähem sinna 90 sentimeetri kanti ja jalakate puhul oli alampiir 80 sentimeetrit," ütles Abner.

Abneri sõnul künnapuud panevad seenhaigusele paremini vastu, suuremas ohus on ennekõike harilikud jalakad.

Maaülikooli lektori Liina Jürisoo sõnul tuleb jalakate vaktsineerimiseks tuleb puule rinna kõrguselt süstida üks tilk vaktsiini iga 10 sentimeetri tagant.

"Protsess on väga huvitav, lükkad selle nõela sisse, lased selle tilga jooksma ja kui ta puuni jõuab, siis sa kuuled, et tõmbab puu sisse," lausus Jürisoo.

Vaktsiin haiguse põhjustajat ära ei tapa, vaid aitab tõsta puu enda immuunsüsteemi sedavõrd, et haigus ei hakka levima. Mittevaktsineeritud puud aga jalakasurmaga toime ei tule.

"See haigus paneb ees ja keemiline blokeerimine läheb sellele järgi, mille tulemusel blokeeritakse ära vedelike liikumised ja tänu sellele toimubki puude hästi kiire kuivamine," sõnas Jürisoo.

Nii nagu inimesi vaktsineeritakse gripi vastu iga-aastaselt, tuleks ka jalakaid kaitsepookida igal kevadel.

"Soovitavalt siis enne seda kui hakkavad haiguse levitajad ehk siis maltsaüraskid lendama. Enamasti võiks see olla maikuus ja kui on isegi varane kevad, siis aprillist," ütles Olev Abner.

Tallinn kaalus jalakate vaktsineerimist tõsiselt paar aastat tagasi. Pealinn ütles oma kirjalikus vastuses, et kuna eelmisel kevadel Tallinnas toimunud võimuvahetusega jäi jalaka surmaga võitlemise komisjoni töö sinnapaika ning plaanitud tööd pooleli, siis jäi ka puudulikuks info liikumine erinevate võimaluste osas teemaga tegelemiseks. Tänavu pealinnas jalakaid kaitsepookida kavas ei ole, küll aga jätkub nakatunud puude eemaldamine.

Jalakaid on mõtet vaktsineerida vaid seni, kuni nad on veel terved ja sedagi vaid juhul, kui terve puu juured ei puutu kokku haige puuga, nii et see puu vaktsiinipuudlik ei ole, sest tema naaber saeti juba jalakasurma tõttu maha.